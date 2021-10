Ant-Man and the Wasp: Quantumania mettra en vedette Bill Murray dans le casting

Le nouveau de Marvel Studios ne vivra pas le jour de la marmotte, mais Ant-Man and the Wasp: Quantumania profitera de la présence de Bill Murray. L’acteur lui-même l’a assuré lors de la promotion de son prochain film, The French Chronicle, réalisé par Wes Anderson. L’interprète de 71 ans a fait ces déclarations dans le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Murray a été interrogé sur la question de travailler plusieurs fois avec des réalisateurs comme Anderson, Sofia Coppola ou Jim Jarmusch, et s’il est important pour lui de collaborer avec des cinéastes qu’il connaît. « J’ai récemment fait un film Marvel », a-t-il commenté avant de reculer : « Je ne peux pas vous le dire, alors ne vous inquiétez pas. »

Bill Murray. PHOTO : AFP

La clé c’est le réalisateur

En tout cas, « certaines personnes ont été surprises que je décide de participer à un projet comme celui-ci. Ce qui était clair pour moi, c’est que je devais rencontrer le réalisateur, que j’aime beaucoup. Il est amusant, humble et tout ce que vous attendez d’un réalisateur. Bien qu’il ne nomme à aucun moment Peyton Reed, il cite Bring It On, un film réalisé par ce cinéaste. Il qualifie le film de « vraiment bon », une raison de plus pour accepter de faire un long métrage de super-héros avec lui. « Même si je ne suis pas intéressé par ces gigantesques adaptations de bandes dessinées, en tant qu’acteur je le suis. »

Il ne semble pas que son personnage va devenir récurrent au sein de l’univers cinématographique Marvel, ou du moins cela peut être extrait de ses déclarations. « Je le dis ainsi : le réalisateur est un type formidable et maintenant au moins j’ai un avant-goût de ce que c’est que de tourner un film Marvel », a-t-il répondu après qu’on lui ait demandé s’il regrettait d’avoir tourné ce type de film. « Mais je ne pense pas avoir besoin de le vivre une deuxième fois. »

Ant-Man and the Wasp : Quantumania sortira le 17 février 2023.

