Lightyear (Toy Story) vole à l’infini dans son brillant trailer avec date de sortie

Vers l’infini et au-delà! L’univers Toy Story reviendra dans un nouveau film de Pixar, un projet connu sous le nom de Lightyear qui sortira en salles au cours de l’été 2022, le 17 juin plus précisément. Cela a été annoncé par la société à travers une bande-annonce, que vous pouvez voir sur ces lignes. A cette occasion, Buzz l’Éclair atteindra l’espace et sera interprété par Chris Evans (Captain America).

Cette nouvelle aventure d’action de science-fiction présente l’histoire d’origine de Buzz l’Éclair, le héros qui a inspiré le jouet dans Toy Story. C’est un explorateur de l’espace qui cherchera la grandeur dans les étoiles. En plus de Chris Evans, le réalisateur et animateur chevronné de Pixar Angus McLane a été choisi pour réaliser ce long métrage, produit par Galyn Susman.

Et juste pour être clair, ce n’est pas Buzz l’Éclair le jouet. C’est l’histoire d’origine du Buzz l’Éclair humain sur lequel le jouet est basé – Chris Evans (@ChrisEvans) 11 décembre 2020

Ce n’est pas le jouet, mais la personne

« Travailler avec Pixar est un rêve devenu réalité », a commenté Evans en décembre 2020. « Je suis un grand fan de leurs films depuis presque le début. Mon équipe pouvait à peine contenir son enthousiasme lorsqu’elle m’a dit que Pixar avait quelque chose pour moi, tout ce qu’elle a dit était Buzz l’Éclair. Je ne savais pas ce qu’ils voulaient dire, puisque Tim Allen est Buzz l’Éclair et que personne ne pouvait toucher à sa performance, je devais donc savoir quelles sont les différences entre les personnages et pourquoi cette histoire valait la peine d’être racontée. » Il a dit alors que toutes les parties pourraient être très calmes.

Sur Twitter, l’acteur a clarifié un point qui peut semer la confusion chez les fans. « Juste pour être clair, ce n’est pas le jouet Buzz l’Éclair, c’est l’histoire d’origine du Buzz l’Éclair humain sur lequel le jouet est basé. » Il ne reste plus qu’à voir dans quelle mesure les légendes étaient vraies ou non. Sera-t-il capable de devenir un véritable héros pour les masses ?

Origine | Pixar