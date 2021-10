Fun & Serious Game Festival revient à Bilbao en personne

La pandémie de coronavirus a empêché la tenue du Fun & Serious Game Festival en personne en 2020, mais la donne a changé pour cette édition. Dans un communiqué, les organisateurs ont annoncé que cet événement du jeu vidéo reviendrait au format présentiel avec sa 11e édition. Elle aura lieu les 10 et 11 décembre (vendredi et samedi), même si des précautions particulières seront toujours prises, comme la réduction de la capacité.

Ils promettent « un large programme de réunions et de conférences », qui peut également être suivi en streaming. L’intention est que le festival attire à la fois les fans et les curieux de tous âges afin qu’il soit « un point de rencontre » pour les principaux agents du secteur en Europe.

« Après cette année et demie d’arrêt de la pandémie, l’esprit de cette année est d’être un point de rencontre et une célébration de l’industrie nationale », a déclaré Alfonso Gómez, directeur du Fun & Serious Game Festival. Et il ajoute qu’il devrait être « un lieu où tous les acteurs de la scène espagnole et européenne (développeurs, éditeurs, presse, distributeurs, fans, étudiants) se rencontrent et peuvent célébrer les réalisations de l’industrie espagnole du jeu vidéo. Se retrouver à Bilbao est un geste très important pour l’industrie en Espagne et une occasion qui nous touche profondément ».

L’importance des jeux vidéo

L’organisation a souligné que les circonstances sanitaires ont montré « à quel point le jeu vidéo est un élément essentiel » du quotidien, en tant que « plate-forme de rencontre » qui établit des liens entre les personnes, à la fois dans la sphère économique et « au niveau humain ». . Le festival F&S tente d’approfondir le rôle que le jeu vidéo a joué à tous ces niveaux, en tant que moteur de récupération et aussi en tant que travail artistique.

Le programme, qui sera dévoilé dans les prochains jours, inclura des professionnels nationaux et internationaux, qui « proposeront leurs points de vue sur le secteur dans un programme qui sera dévoilé dans les prochains jours ».

Origine | Festival F&S