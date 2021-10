Pokémon TCG : Voici Mew V et Toxtricity Fusion Strike, du jeu de cartes

The Pokémon Company et Netcost-Security offrent en exclusivité à leurs lecteurs un premier aperçu des cartes Mew V Fusion Strike et Toxtricity Fusion Strike de la nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon, Sword and Shield-Fusion Strike. Cette huitième extension de la génération actuelle sera mise en vente ce 12 novembre dans les magasins de toute l’Espagne et apporte une multitude de nouveautés sous forme de packages de mise à niveau, Elite Trainer Boxes et plus encore.

Mew V Coup Fusion et Toxtricity Coup Fusion : premières images en Français

Mew V Fusion Strike et Toxtricity Fusion Strike sont deux des cartes les plus importantes de l’extension Sword and Shield-Fusion Strike. Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon célèbre son 25e anniversaire non seulement avec l’extension Célébrations, mais aussi avec cette nouvelle collection composée de 8 nouvelles cartes Pokémon VMAX, 20 Pokémon V et 13 Pokémon V (full art).

Mew V Fusion Strike

Les Pokémon Fusion Strike sont estampillés d’un sceau violet et rose et bénéficient au combat lorsque d’autres Pokémon sont en jeu avec ce même style de combat. Ils ont tendance à concentrer les mouvements basés sur le travail d’équipe, essentiel pour être victorieux dans les matchs de compétition. De plus, on se souvient que les cartes Pokémon V se caractérisent par une double valeur dans le coût de Knockout : votre adversaire prend 2 cartes Récompense au lieu d’une lorsqu’il bat un Pokémon V.

Coup de fusion de toxicité

Le tampon Fusion Strike peut apparaître non seulement sur les cartes Pokémon, mais également sur les cartes Dresseur et Énergie spéciale, qui prendront notamment en charge Pokémon Fusion Strike. Tout est basé sur des synergies, invitant ainsi les joueurs à construire leurs decks avec ce style de combat en tête.

L’extension Épée et Bouclier-Fusion Strike du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon sera composée de packs d’améliorations, de Elite Trainer Boxes et de collections spéciales, ajoutées à 25 cartes Fusion Strike, telles que Mew VMAX, Genesect V, Hoopa V ou celles d’aujourd’hui. apporter exclusivement dans Netcost-Security: Mew V Blow Fusion et Toxtricity Blow Fusion. En résumé:

Illustrations étendues de 20 Pokémon V et 13 Pokémon V

8 Pokémon VMAX

20 cartes Dresseur et sept cartes Expanded Enlightenment Supporter

1 carte Énergie spéciale

À compter du 30 octobre 20221, la boîte de combinaison et de combat de Sword and Shield-Fusion Strike sera vendue en magasin avant la première de l’extension, qui comprend 4 packages de mise à niveau pour Sword and Shield-Fusion Strike, un pack Evolution de 23 cartes comprenant des cartes-clés de l’extension et des extensions précédentes, y compris 1 des 4 cartes promotionnelles avec des illustrations alternatives et 1 feuille de conseils pour la construction de deck.

