Le spin-off annulé de La Trench de DC était en fait un film secret de Black Manta

La Fosa (The Trench), un film de DC qui a été annoncé comme un projet dérivé axé sur les créatures marines d’Aquaman, a fini par être annulé il y a quelques mois avec le projet New Gods, le tout sans donner plus d’explications sur une idée qui a fait pas fini d’exciter les fans. Maintenant, le réalisateur James Wan (qui tourne actuellement Aquaman et le royaume perdu) a révélé que The Pit était en fait un film secret sur Black Manta, le méchant de la saga Aquaman joué par l’acteur Yahya Abdul-Mateen II.

Black Manta allait avoir son propre film à DC

Rappelons que The Pit a été annoncé en 2019 comme un film d’horreur à budget serré basé sur l’univers plus sombre d’Aquaman, un concept qui n’a pas été entièrement bien accueilli par les fans de DC qui s’attendaient et continuent d’attendre d’autres projets plus ambitieux. Maintenant, James Wan, après avoir été interrogé sur une éventuelle série axée sur Black Manta après avoir confirmé sa présence (et sa refonte) pour la suite d’Aquaman, a confirmé que The Pit était en fait un film sur Black Manta.

« Je vais vous dire un secret, le spin-off annulé de La Fosa allait en fait être un film secret de Black Manta », a déclaré James Wan sur ses réseaux sociaux. Un geste un peu étrange si en fait un projet peu accepté allait devenir un film mettant en vedette un méchant aussi charismatique que Black Manta, également joué par un acteur de plus en plus populaire comme Yahya Abdul-Mateen II.

Nous verrons si finalement Black Manta finira par jouer dans sa propre série pour HBO Max en tant que spin-off de la saga avec Jason Momoa. Aquaman et le royaume perdu devrait sortir en salles le 16 décembre 2022.

Origine | Collisionneur