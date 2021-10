CoD Vanguard va réduire sa taille sur le disque dur grâce à une nouvelle technologie

Call of Duty: Vanguard ne nécessitera pas autant d’espace disque que les derniers opus de la série. De l’éditeur, ils révèlent que dans les consoles et les PC de nouvelle génération, ils lanceront une nouvelle technologie pour la transmission de textures. On peut s’attendre à ce que son incorporation allège « entre 30% et 50% » sa taille.

Les textures à la demande sont arrivées il y a quelques mois à peine dans Call of Duty: Warzone. Cette technologie télécharge les textures en haute définition en temps réel. De cette façon, la présence des packages de textures qui arrivent depuis la première de la bataille royale, qui ont considérablement augmenté le poids du jeu sur votre console ou votre ordinateur, est éliminée. Pour l’activer vous devez disposer d’un accès internet haut débit et de 24 Go d’espace libre sur votre disque dur.

Bonne nouvelle pour les disques durs partout : #Avant-gardela taille d’installation de ‘s au lancement sera nettement inférieure à la précédente #Appel du devoir libère. La nouvelle technologie de streaming de textures à la demande devrait permettre d’économiser jusqu’à 30 % à 50 % + sur l’espace disque de la console de nouvelle génération et du disque dur du PC 💥 pic.twitter.com/oYZoyIDTuO – Appel du devoir (@CallofDuty) 26 octobre 2021

Vanguard : la voie du marché

Sledgehammer Games n’est qu’à quelques jours de la sortie de son dernier travail. Call of Duty: Vanguard devrait être lancé le 5 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Au cours de ces semaines précédentes, nous avons vu apparaître certains contenus qui n’étaient toujours pas divulgués, comme le mode zombies. N’oubliez pas qu’il s’agira d’un prologue de l’arc narratif Dark Aether de Black Ops Cold War, développé par Treyarch.

Nous avons récemment rencontré deux nouveaux opérateurs : Daniel Take Yatsu et Padmavati Balan. Les deux feront partie du groupe de personnages sélectionnables dans les modes multijoueurs. Vous pouvez connaître son historique dans ce lien. D’autre part, à partir de l’étude, ils ont expliqué comment ils tireraient parti des capacités du DualSense, à la fois les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique, qui leur offrent « l’opportunité de faire de cette expérience une réalité comme aucune console des générations précédentes. a pu faire. »

La source: Appel du devoir