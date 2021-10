Gran Turismo 7 fait une ode à la collection dans sa nouvelle vidéo

Les véhicules Gran Turismo 7 ne commenceront à rouler qu’en 2022, mais Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment continuent de remplir les réservoirs d’essence avec de nouvelles informations sur le titre. L’épisode 2 de « dans les coulisses » traite de la collecte, l’un des aspects les plus importants du titre. Comme Kazunori Yamauchi lui-même l’a dit à Netcost-Security, le septième volet présentera plus de 400 voitures, que nous pourrons conduire sur les différents circuits.

« Collectionner des voitures est un autre aspect fondamental de la culture automobile. Gran Turismo 7 propose des modèles de voitures de haute qualité, mais le jeu est également spécial en raison de sa grande variété de véhicules, y compris bon nombre des voitures les plus fascinantes de l’histoire de l’automobile », a commenté Yamauchi dans la vidéo. Des véhicules comme la Ferrari 250 GTO, la Pontiac Firebird ou la Toyota 2000GT seront présents à GT7.

La collection a un sens

Collectionner des voitures ne sera pas une anecdote dans Gran Turismo 7, puisque l’un des modes les plus légendaires de la saga revient, le mode GT. De cette façon, les joueurs doivent progressivement devenir des pilotes, acheter des véhicules d’occasion, les améliorer et tracer une course ascendante jusqu’à ce qu’ils obtiennent le triomphe ultime.

Dans sa recherche constante de réalisme, le studio responsable du jeu vidéo a scellé un accord important. Polyphony Digital collabore avec Brembo pour utiliser des pièces de cette marque italienne, liées aux freins de voiture. Le créateur a déclaré que cette marque avait toujours été l’une de ses références, avant même de concevoir le premier Gran Turismo pour PlayStation.

Gran Turismo 7 a été initialement annoncé comme une exclusivité pour PS5, avec l’intention d’être lancé en 2020. Enfin, la pandémie de coronavirus l’a retardé, de sorte qu’il sortira le 4 mars 2022, également sur PS4.

Origine | Playstation