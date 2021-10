Xbox intégrera bientôt Twitch dans ses consoles

Plus de fonctionnalités pour Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Via le blog officiel de la plateforme, Microsoft a annoncé que ses machines intégreront Twitch à l’avenir, afin qu’il soit plus facile de diffuser depuis les consoles. Comme d’habitude, les premiers à l’essayer seront les membres du programme Xbox Insider, via Update Preview, une mise à jour du firmware qui ajoutera des fonctionnalités supplémentaires.

Les initiés pourront tester le streaming sur Twitch à partir du menu « Capturer et partager ». Là, ils pourront sélectionner le streaming, bien qu’ils devront lier leur compte Twitch et Xbox via un appareil mobile ou dans les options de configuration de la console. Une fois ce processus terminé, appuyez sur le bouton « Passer en direct maintenant » pour commencer à diffuser votre jeu sur Twitch. Ceux de Redmond avertissent que cette fonctionnalité « ne diffuse que le gameplay, de sorte que les téléspectateurs verront le menu de pause si l’utilisateur navigue à la maison ou utilise une autre application ».

Jeux Series X/S sur One grâce au cloud

Une autre nouveauté importante de cet aperçu est que les joueurs auront la possibilité de jouer aux titres Xbox Series X et Xbox Series S sur Xbox One, bien sûr en utilisant la technologie cloud. Les développeurs ont également mis en œuvre quelques correctifs et surveillent d’autres problèmes supplémentaires.

Et quand la mise à jour sera-t-elle disponible pour tout le monde ? Pour le moment, rien n’a été dit à ce sujet, nous devrons donc attendre qu’une communication officielle ait lieu. Pourtant, avec les tests en cours, cela ne devrait pas prendre trop de temps.

La Xbox Series X et la Xbox Series S ont été mises en vente en novembre 2020. Cependant, les problèmes d’approvisionnement liés à une pénurie de semi-conducteurs restent préoccupants et ne semblent pas être résolus de sitôt.

Origine | Fil Xbox