The Squid Game, y aura-t-il une saison 2 ? « J’y réfléchis », dit son créateur

The Squid Game a été la première la plus réussie de l’histoire de Netflix. Plus de 111 millions de téléspectateurs dans ses 28 premiers jours soutiennent une attente sans précédent dans une production sud-coréenne dont la première saison est devenue un sujet de conversation récurrent sur de nombreux forums et réseaux sociaux. Dès lors, la possibilité d’avoir une deuxième saison suscite de plus en plus d’intérêt.

Cela peut vous intéresser :

La deuxième saison de The Squid Game « est inévitable » en raison de son succès

Son créateur, Hwang Dong-hyuk, a accordé une interview à The Guardian où il raconte comment s’est déroulée la production de cette première saison, qu’il a décrite comme un processus « fatiguant ». Interrogé sur une éventuelle deuxième saison, il reconnaît qu’il y a déjà des conversations, mais ce n’est pas quelque chose qu’ils vont faire immédiatement. Dong-hyuk souhaite d’abord un film loin de cette série.

Le jeu du calmar

« Bien sûr, on en parle. C’est inévitable car c’est un grand succès. Je suis attentionné. J’ai une image de très haut niveau dans ma tête, mais je ne vais pas travailler dessus tout de suite », précise-t-il. En fait, en parallèle le créatif a d’autres projets en tête : « Il y a un film que je veux faire. Je réfléchis à quoi faire en premier. Je vais parler à Netflix. »

Sans entrer dans les dépouilles de l’intrigue de la première saison, la fin de The Squid Game nous invite à penser qu’il y aura une suite. Il faudra attendre pour savoir quand, quoi et comment.

The Squid Game se compose de 9 épisodes pour sa première saison et peut être vu dans son intégralité et en Français via Netflix.

Origine | Le gardien