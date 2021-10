Le studio qui a adapté The Witcher 3 sur Switch : "Le modèle Pro n’est pas requis"

The Witcher 3: Wild Hunt et ses extensions ont fait leur chemin vers Nintendo Switch avec l’un des ports les plus réussis. Les responsables ne sont ni plus ni moins que Sabre Interactive, un studio qui travaille actuellement sur des versions de nouvelle génération du jeu avec Geralt de Rivia. Dmitry Grigorenko, concepteur principal, a également été en charge de l’adaptation de World War Z. S’adressant à Nintendo Everything, le créatif a indiqué qu’il ne voyait pas une hypothétique Nintendo Switch Pro nécessaire.

Ils l’ont interrogé sur les améliorations matérielles qui pourraient être utiles aux développeurs et il a répondu ce qui suit : « La réponse évidente serait un meilleur matériel avec moins de limitations dans la taille des correctifs et dans les versions. [los juegos en sí], mais je ne pense pas que la Switch ait autant besoin d’une version plus puissante. Sabre et d’autres studios talentueux ont déjà montré qu’il n’y a pas de port impossible. Les consoles Nintendo n’ont jamais été axées sur le matériel, mais plutôt sur quelque chose qui stimule l’expérience de jeu. J’ai hâte de voir ce qui va arriver ».

The Witcher 3 sur Nintendo Switch.

World War Z, le plus difficile à connaître

Selon Grigorenko, chaque jeu qu’ils ont sorti a fait plus d’utilisation du matériel que le précédent. « World War Z était un défi plus grand que nos précédents projets », assure-t-il, tout en précisant qu’il en est sûr, même si cela dépend largement de chaque produit. leurs prochains titres seront aussi à la hauteur

« Parfois, dans l’industrie du jeu vidéo, certaines choses qui semblent incroyablement complexes d’un point de vue extérieur sont vraiment faciles à mettre en œuvre pendant le développement. » Dans la plupart des cas, les problèmes viennent de ce qui a priori semble plus simple. « Les choses les plus simples peuvent prendre énormément de temps et de travail. Chez Sabre, je pense que nous avons trouvé un bon équilibre pour nos ports Switch, nous maintenons un gameplay impressionnant et les jeux ont fière allure. »

World War Z sortira le 2 novembre sur Nintendo Switch

Origine | Tout Nintendo