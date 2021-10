Halo Infinite, dans quelle mesure s’est-il amélioré depuis 2020 ? Nouveau comparatif

L’anticipation avec Halo Infinite grandit. Avec un peu plus d’un mois avant la sortie du titre sur les consoles Xbox Series, Xbox One et PC (sur Xbox Game Pass dès le premier jour sur toutes les plateformes), la nouvelle bande-annonce étendue de sa campagne montre de nettes améliorations des performances. Après la bande-annonce de juillet 2020 qui a précipité le retard du jeu pendant une année entière, la vidéo suivante de The Bit Analyst nous permet d’acheter les deux séquences en face à face.

De l’éclairage général de tous les éléments affichés à l’écran aux textures, Halo Infinite a également amélioré les animations et les détails des modèles et des environnements, résultant en une finition plus réaliste et conforme à la nouvelle génération de consoles.

A défaut de vérifier le comportement de l’intelligence artificielle et la réactivité du monde de Zeta Halo, tout indique que cette année supplémentaire de travail a porté ses fruits dans l’étude nord-américaine.

Halo Infinite, première mondiale le 8 décembre sur Xbox Game Pass

Halo Infinite arrivera simultanément dans le monde entier pour Xbox Series X | S, Xbox One et PC le 8 décembre 2021.

Les joueurs abonnés au Xbox Game Pass pourront en profiter dès le premier jour et avec un mode multijoueur en ligne totalement gratuit (free-to-play), sans loot boxes ; bien qu’au lancement le mode coopératif et le mode Forge seront absents. Le premier arrivera dans la saison 2, tandis que Forge sera sollicité jusqu’à la saison 3. Les intéressés peuvent déjà pré-télécharger le jeu sur Xbox Game Pass, mais il y a des nuances.

Avant sa première, Forza Horizon 5, le nouvel opus de la série de conduite d’arcade en monde ouvert de Playground Games, arrivera le 9 novembre. De même, ce 28 octobre, sort Age of Empires IV, que nous avons déjà pu analyser dans Netcost-Security.

Origine | L’analyste de bits