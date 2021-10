Blizzard annule la BlizzConline 2022 ; l’événement sera réinventé à l’avenir

La BlizzConline 2022 est officiellement annulée. Blizzard Entertainment, entouré ces derniers mois de scandales de harcèlement et d’abus de travail présumés d’employés par certains de ses managers, a annoncé la non-tenue de l’événement communautaire le plus important de l’année dans l’entreprise. Suite à l’annulation de la BlizzCon 2020 en raison de COVID-19 et de l’édition 2021 entièrement numérique, l’édition 2022 n’aura pas lieu et l’événement sera réinventé.

Blizzard veut soutenir ses équipes et ses travailleurs

Dans une lettre ouverte adressée à la communauté, Blizzard affirme avoir eu de longues conversations avec toute l’équipe pour voir s’il était possible de ramener la BlizzCon, qui envisageait il y a des mois la possibilité de procéder à un format mixte ; avec une partie en face à face et une partie en ligne. « Nous avons décidé de prendre du recul et d’arrêter nos plans précédemment annoncés pour la BlizzConline, prévus pour le début de l’année prochaine », ont-ils commencé par dire.

« C’était une décision difficile à prendre, mais c’est la bonne », soutiennent-ils, mais pour l’instant « nous pensons que l’énergie nécessaire pour organiser un salon de ce type est mieux orientée vers l’accompagnement de nos équipes et l’avancement du développement. nos jeux et expériences ».

BlizzConline

Blizzard veut réinventer l’événement ; ils continueront à faire des annonces séparées

L’entreprise a besoin de prendre une période de réflexion et maintenant ils vont concentrer leurs efforts sur l’accompagnement des équipes et la progression dans les développements des jeux actuellement en cours. Au cours de cette période de réflexion, ils étudieront « comment un événement comme la BlizzCon pourrait être à l’avenir », car avant la pandémie, il s’agissait d’une réunion massive avec des milliers de personnes et de partenaires pour y annoncer leurs plans pour l’avenir.

« Quelle que soit la forme de l’événement à l’avenir, nous devons également nous assurer qu’il est aussi sûr, accueillant et inclusif que possible. Nous nous engageons à maintenir une communication continue avec nos joueurs, et nous pensons que la BlizzCon jouera un rôle important à l’avenir. »

Bien que nous n’ayons pas de BlizzCon cette année, Blizzard maintient qu’ils feront des annonces et des mises à jour de leurs jeux d’autres manières.

Overwatch 2 et Diablo IV sont ses deux prochains grands projets. Le premier a dépassé « un objectif interne important » ; la seconde continue de progresser.

Origine | Tempête De Neige