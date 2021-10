La Division 2 reporte son ambitieuse mise à jour à 2022 ; Massive l’explique

La mise à jour majeure de The Division 2 prévue pour fin 2021 sera demandée jusqu’en février 2022. Massive Entertainment a publié mardi soir une déclaration pour indiquer l’état actuel du développement du contenu du jeu, comment les plans de la société progressent et ce que pouvons-nous attendre de ce FPS pour l’avenir.

« Nous savons que nous avons quelque peu manqué ces derniers mois, et tout d’abord nous voulons profiter de cette occasion pour vous remercier de votre soutien et de votre confiance », reconnaît l’équipe de développement d’Ubisoft, qui qualifie cette mise à jour tant attendue de « une des plus ambitieux à ce jour. date ».

Massive s’est beaucoup engagé à continuer à travailler sur The Division 2, qui a près de deux ans derrière lui, ainsi qu’à améliorer l’expérience de jeu pour tous les utilisateurs. « Nous sommes convaincus que ce contenu offrira une expérience passionnante aux joueurs et jettera les bases de l’avenir de The Division 2, avec les prochaines mises à jour du titre prévues pour 2022 », soulignent-ils.

The Division 2 : Warlords of New York

Déclarations d’initiative sur les informations privilégiées ; la saison 7 se terminera en décembre

Sans surprise, pour s’assurer que la qualité du contenu est celle attendue à la fois par eux et par leur communauté dévouée, « nous avons pris la décision de reporter la nouvelle saison, le nouveau mode de jeu et son contenu associé à février 2022 ». La saison 7 se terminera en décembre, date à laquelle certains des événements mondiaux préférés de l’utilisateur seront réintroduits.

Le temps supplémentaire permettra à l’équipe de continuer à peaufiner la qualité de ce nouveau contenu. Cela n’empêchera pas l’application des correctifs et des mises à jour pertinents. Massive a utilisé la déclaration pour annoncer le retour de l’initiative d’information privilégiée. Sur une base mensuelle, ils publieront des articles approfondis consacrés aux fonctionnalités et aux changements que nous verrons bientôt.

En parallèle, Massive Entertainment travaille sur un jeu vidéo Star Wars, même si depuis son annonce en janvier dernier nous n’avons pas eu de nouvelles à ce sujet. Il est licencié par Lucasfilm Games et sera un monde ouvert avec des éléments d’aventure ; vraisemblablement un FPS.

The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia.

Origine | La division