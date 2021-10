Xbox augmente de 16 % ses revenus grâce à la Xbox Series ; trimestre record

La division jeux vidéo de Microsoft, Xbox, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2022 ; 16% de plus qu’il y a un an. Microsoft a présenté ce mardi les résultats financiers correspondant à la période close le 30 septembre dernier et il le fait avec un chiffre d’affaires total de 45,3 milliards de dollars, soit 22% de plus que l’an dernier, dont il a réalisé un bénéfice de 20,5 milliards de dollars.

Chiffre d’affaires de la division Xbox Series Demand Drives : des chiffres records

Fort de ces données, le département jeux du géant nord-américain note ce chiffre record : jamais Xbox n’avait enregistré autant de revenus sur la période du 1er juillet au 30 septembre. Les raisons sont diverses. Ces résultats sont dus à une demande sans précédent pour sa nouvelle génération de consoles, Xbox Series X et Xbox Series S, qui connaissent également des problèmes d’approvisionnement en raison de la crise des semi-conducteurs ; qui peut durer jusqu’en 2023.

Au total, Xbox a augmenté ses revenus matériels de 166% par rapport à la même période l’année dernière. C’est pour cette raison que la firme dirigée par Satya Nadella espère continuer à se développer. Actuellement, la demande est largement supérieure à l’offre, une situation qui va s’inverser petit à petit.

Xbox Series S (à gauche) et Xbox Series X (à droite) | Microsoft

Xbox Game Pass, des services et contenus supplémentaires, un pilier fondamental

Le segment « contenus et services » de Xbox améliore également ses performances par rapport à la même période il y a un an. Au niveau des revenus, la firme de technologie enregistre une croissance de 2% grâce au Xbox Game Pass et aux jeux vidéo propriétaires, dont elle continue d’obtenir un amortissement économique via des microtransactions, des DLC ou des contenus payants téléchargeables.

Malgré l’intérêt de la communauté des joueurs, Microsoft n’a pas mis à jour le nombre total de membres abonnés au Xbox Game Pass. Le dernier chiffre officiel s’élevait à 18 millions d’abonnés en janvier dernier ; bien que le PDG de Take-Two l’ait souligné il y a quelque 30 millions de semaines. Un document de Microsoft délivré à la Securities and Exchange Commission des États-Unis révèle que la croissance de XGP est remarquable, 37,48 % par rapport à l’année dernière ; mais en dessous des attentes élevées, au-dessus de 47%.

Cependant, les bonnes performances de Xbox, LinkedIn, Windows, Office et Azure ont permis à l’activité de Microsoft d’être positive sur pratiquement tous les fronts sauf un, Surface, dont les revenus ont baissé de 17%.

Origine | Microsoft