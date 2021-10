Pikmin Bloom est officiel : c’est le nouveau jeu des créateurs de Pokémon GO

Pikmin Bloom est la réponse de Niantic au phénomène Pokémon GO avec la licence de stratégie de Nintendo. Vingt ans après la naissance du premier et cinq du second, l’équipe dirigée par John Hanke présente en société cette nouvelle itération de la série stratégie et créatures de la firme japonaise ; mais il ne le fait pas seul, mais en collaboration avec Shigeru Miyamoto, auteur de la licence. Vous pouvez voir la bande-annonce au début de cette news.

Qu’est-ce que Pikmin Bloom ? Date de sortie et comment jouer

Après son annonce en mars dernier, une période d’inscription et de nombreuses questions sans réponses, Pikmin Bloom est le nom définitif de ce jeu vidéo gratuit en free-to-play (incluant les achats intégrés) basé sur la Réalité Augmentée et la géolocalisation, partageant ainsi L’esprit de Pokémon GO : Sortez et explorez, collectionnez, jouez.

Alors que Pikmin Bloom sort aujourd’hui en Australie et à Singapour, Ninatic fera de cette première une sortie échelonnée ; tout comme cela s’est produit avec leurs titres précédents. On s’attend à ce qu’il arrive en Espagne dans les prochains jours.

Maintenant, comment jouez-vous Pikmin Bloom ? Le titre consiste à effectuer des Expéditions avec nos Pikmin. Lorsque nous irons nous promener avec notre personnage Mii, nous devrons planter des fleurs pour que les Pikmin puissent pousser plus vite et recharger leurs tiges. Cela nous accordera des Flower Coins, qui est la monnaie virtuelle du jeu. Une fois que nous aurons fini de marcher, nous recevrons un résumé des étapes effectuées. Par conséquent, le podomètre de nos appareils mobiles sera utilisé. Le titre cherche à nous inciter à aller nous promener.

Pikmin Bloom

Marchez, plantez des fleurs, cherchez des fruits avec votre Pikmin…

Mais pas seulement ça. Le concept gamifié de Pikmin Bloom va encore plus loin et profitera de ces Expéditions pour collecter toutes sortes d’objets ; des fruits aux pétales de fleurs que nous pouvons utiliser pour obtenir des vêtements et des objets. Comme Eurogamer l’explique dans ses rapports, nous aurons des éléments de gameplay actifs (suivant la piste des fleurs) et passifs, qui sont des expéditions.

Comme Pokémon GO, Pikmin Bloom aura Adventure Sync, ce qui nous permettra de compter plus facilement nos pas même lorsque nous ne jouons pas ou que l’application n’est pas ouverte. Il y aura également une Community Day pour jouer avec d’autres utilisateurs et encourager la sociabilité dans des jeux qui sont, en fait, toujours connectés.

Références | Gematsu ; Eurogamer (2)