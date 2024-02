Dans ce jeu vidéo, il y a toute la puissance douce venant du Japon : le cas de Persona 3 Reload

Après une première apparition en 2006 appréciée au Japon et par une petite niche occidentale, Persona 3 est maintenant prêt à conquérir le public international avec un remake qui est l’un des plus attendus de 2024. Un épisode qui montre à quel point le soft power japonais est fort aujourd’hui.

Dans Persona 3 Reload, nous incarnons un lycéen japonais. Le matin, nous devons nous réveiller tôt pour aller à l’école. Une fois arrivés, veillez à répondre correctement aux questions surprise des professeurs, afin de gagner des points de charme parmi les camarades de classe. Après les études, il est bon de cultiver des relations sociales avec des amis et des connaissances, peut-être en allant manger un bol de ramen fumant ou des takoyaki brûlants, les boulettes de poulpe typiques du Japon, dans la zone commerciale d’Iwatodai. Nous sommes sur une île artificielle, un peu comme Odaiba à Tokyo, mais ici la ville est imaginaire, bien qu’elle reflète l’ambiance de la métropole japonaise.

Le soir venu, il faut décider s’il est judicieux de travailler à temps partiel dans un café-bar populaire à un centre commercial, de se défouler au karaoké comme dans l’anime Netflix Aggretsuko, ou de rester dans le dortoir avec ses compagnons. Un doute qui est complètement éliminé lorsque la pleine lune approche. Dans ce cas, il vaut mieux combattre avec son équipe les Ombres du Tartare, une tour gigantesque et spectrale qui apparaît à minuit, tandis que le reste de la population, inconsciente de tout, dort dans des cercueils.

La société japonaise dans Persona 3

On peut résumer ainsi le remake de Persona 3, un jeu de rôle japonais apprécié développé par Atlus et sorti sur PlayStation 2 au Japon en 2006. En général, la série Persona est issue du spin-off de Shin Megami Tensei, autre jeu de rôle japonais emblématique d’Atlus. La différence entre les deux séries réside dans le fait que Shin Megami Tensei se concentre sur des thèmes religieux et occultes, tandis que Persona met en avant les jeunes adolescents confrontés aux contradictions de la société japonaise. Il n’est donc pas surprenant que la lutte contre les Ombres du Tartare, nom évoquant l’Achéron de la Grèce antique, se fasse à travers les Personae, des esprits de rébellion endormis en chacun de nous. Pour les évoquer, les personnages de Persona 3 se tirent une balle dans la tête. Une image forte, violente, mais qui communique clairement son message: libérer le véritable soi en tuant le masque imposé par la société.

PERSONA 3 RELOAD | Le protagoniste du jeu. À travers les dialogues et les choix, nous pouvons influencer les relations avec les amis et les connaissances

Un peu comme Neon Genesis Evangelion de Hideaki Anno, Persona utilise le symbolisme et les protagonistes adolescents pour montrer la pression à laquelle les jeunes générations japonaises sont soumises, bien que les contradictions qu’elles vivent soient le résultat des adultes. Tout cela à partir du concept de « l’inconscient collectif » de Carl Gustav Jung. Contrairement à la culture occidentale, hyper individualiste et axée sur la satisfaction personnelle, la culture japonaise repose sur le concept de synergie collective pour que la société fonctionne. Chaque individu doit donc rentrer dans les schémas préétablis par l’opinion publique japonaise, qui est très conservatrice, sinon le risque est de devenir un paria à isoler, tout comme les dangers qui le menacent de l’extérieur. Contrairement aux productions fantastiques classiques japonaises, qui identifient les ennemis en dehors de la société, Persona les trouve à l’intérieur.

PERSONA 3 RELOAD | Une scène de combat contre les Ombres du mystérieux Tartare. À noter l’esthétique du menu

Pour réussir cette critique, Persona 3 et les autres chapitres de la série utilisent une structure dualiste : le jour, il faut mener des activités typiques d’un adolescent, comme aller à l’école, se faire des amis, économiser de l’argent. Bref, être un membre actif de la société, véritable mantra de la culture japonaise. La nuit, par contre, la lutte apocalyptique contre les Ombres mystérieuses, qui ne sont rien d’autre que la métaphore de l’effondrement ultime de la société, prend forme. Le jeu fonctionne parfaitement : nous nous sentons dépassés par toutes les choses à faire. Nous sourions pendant les scènes exagérées qui rappellent les animes et les mangas japonais ; nous ressentons un malaise intérieur lorsque des thèmes tels que l’intimidation – physique et psychologique – dans les écoles et la pression sociale qui conduit à sacrifier le bien-être personnel pour satisfaire l’opinion publique sont abordés. Tout cela est rendu pétillant par un style groove-pop, parfois même rap, qui atteint des sommets dans le remake. Un contraste de tons et de styles qui se reflète également dans les combats, tour par tour mais dynamiques et riches en nuances.

Comment le soft power japonais s’est répandu

Si Persona 3 est déjà un jeu de grande valeur, le remake inédit fait un travail merveilleux en modernisant le rythme de jeu, en ajoutant des mécanismes sociaux et en nettoyant l’esthétique et le son du chapitre original. Cependant, au-delà de ses indéniables mérites, il est intéressant de comprendre pourquoi, aujourd’hui, un jeu connu autrefois seulement au Japon et par une petite niche occidentale, soit parmi les titres les plus attendus de 2024. Le mérite en revient à Persona 5, chapitre de 2017 qui a rendu la série populaire dans monde entier grâce à sa qualité incroyable qui synthétise parfaitement ce qui a été testé dans Persona 3 et Persona 4, et qui a vendu plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde. Un record pour la série et pour Atlus. Mais il y a un autre élément à prendre en compte : le soft power, terme inventé en 2002 par le politologue Joseph Nye pour désigner la capacité d’attraction d’un pays grâce à sa culture. Et le Japon a été un maître en la matière. Toute sa production pop – animes, mangas, jeux vidéo, mais aussi musique comme le J-Pop ou le J-Rock – a contribué à faire du pays du Soleil Levant la « terre des otakus ».

Aujourd’hui, nous en sommes à une étape ultérieure, bien que la perception commune soit celle de voir le Japon écrasé par la Chine et surtout par la Corée du Sud, qui avec ses dramas, son K-Pop et sa culture du soin de la peau semble diffuser son modèle dans le monde entier. En réalité, les choses sont bien différentes. Avec ses paradoxes et ses excentricités, le Japon est devenu ces dernières années un pays qui attire les masses. « Ce qui me fascine, c’est de constater comment l’Amérique utilise la dénonciation de ses faiblesses pour envahir l’imaginaire du public, précisément au moment où elle n’a plus la volonté ou les moyens d’être le gendarme du monde. Le soft power de l’Amérique continue de progresser, au moment où le hard power s’affaiblit considérablement », déclare Dominique Moïsi dans « La géopolitique des séries ».

C’est pourquoi il est logique de jouer à Persona 3 Reload, un jeu qui, à bien des égards, est inférieur à Persona 5 pour des raisons purement temporaires, mais qui parvient à donner une image d’un Japon qui se critique lui-même pour permettre une meilleure alternative, adaptée aux jeunes générations qui devront prendre les rênes de l’avenir. Un jeu accessible même aux non-joueurs expérimentés, mais qui saura séduire ceux qui aiment le Japon et ses paradoxes. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.