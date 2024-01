Bientôt vous pourrez profiter de Minabo sur votre téléphone portable

Ce jeu vidéo espagnol arrivera sur Android et iPhone

Minabo est bien plus qu’un jeu au nom singulier

Bonne nouvelle pour les fans de Minabo : ils pourront bientôt y jouer sur leur téléphone portable. Le titre espagnol particulier qui est devenu célèbre grâce à son nom sarcastique et son gameplay singulier sera disponible sur Android et sur iPhone, comme le mentionne le studio alicant Devilish Games sur son compte X. Il arrivera donc sur toutes les plateformes.

Minabo continue de grandir

Il est vrai qu’au départ il est devenu célèbre grâce aux mèmes et aux blagues provoqués par son nom, dont les créateurs du studio étaient probablement conscients, car c’était une grande stratégie marketing. Cependant, c’est bien plus qu’un simple jeu de mots amusant, c’est aussi un jeu original et divertissant qui pourrait se hisser parmi les meilleurs jeux Android.

Vous contrôlez un radis qui avance dans la vie. Au fur et à mesure qu’il parcourt les différentes étapes de sa vie, il grandit, passant de bébé à vieillard. Il aura des relations amoureuses, s’entourera d’amis, se sentira frustré, se reproduira, se vêtira de différentes façons, etc. Son parcours dans un environnement en 2D représente sa vie, qui est entre nos mains. Nous prenons les décisions les plus cruciales, mais le hasard joue également un rôle, de sorte qu’aucune partie ne sera identique.

« Construisez votre cercle social en entretenant les relations qui vous importent le plus et fuyez ceux que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous pouvez adopter de nombreux radis de compagnie et passer votre vie avec eux, fonder une famille et engendrer des radis ou vivre vite et mourir jeune. Il y a des milliers de façons de vivre la vie et aucune n’est correcte ! Simplement… Vivez comme bon vous semble ! (et assumez les conséquences de vos décisions lorsque vous pourrissez) ». indique sa description sur Steam.

Après l’annonce, il est confirmé que Minabo arrivera pour tous. Il sera disponible sur les principales plateformes, car il avait déjà été lancé sur PC, Xbox, PlayStation et Switch, et il débarquera maintenant sur téléphone portable et tablette. Il coûte 14,99 euros sur les plateformes où il est déjà disponible, mais son prix pour les deux autres n’a pas été révélé, bien qu’il ne sera probablement pas gratuit.