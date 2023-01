GTA Online : nouvel arsenal, séries communautaires et toute l’actu du 12 au 18 janvier

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, cette fois avec le nouvel arsenal mobile comme grande attraction, un Vapid Speedo avec un inventaire qui change chaque semaine et qui propose des armes, des munitions et des armures haut de gamme. De plus, vous pouvez vous procurer le puissant et rare fusil électromagnétique, avec des réductions sur plusieurs armes :

fusil électromagnétique

fusil de combat

fusil d’assaut

mitraillette

Fusil d’assaut

fusil de sniper lourd

Lanceur EMP compact

Lance-roquettes

Couteau

Batte de baseball

cocktail molotov

mines de proximité

grenades

De plus, les membres GTA + peuvent profiter de remises encore plus importantes sur de nombreux articles répertoriés, y compris une remise exclusive de 50% sur le fusil de combat et des teintures et finitions d’armes exclusives.

Événement en mode difficile : première dose

Les missions First Dose offrent 50 % de GTA$ et de RP supplémentaires cette semaine, et les terminer dans la nouvelle option Hard Mode vous rapportera des objets rares et difficiles à obtenir pour votre collection. L’événement First Dose Hard Mode se déroulera jusqu’au 8 février, vous aurez donc amplement le temps de récupérer les récompenses suivantes, qui seront livrées avant le 17 février :

Deck Green Fooligans pour le MTL Brickade 6×6

Couverture Safari Guard pour Överflöd Entity MT

Couverture Speed ​​​​Demon pour le Übermacht Cypher

Housse de protection Kisama pour Annis 300R

D’autre part, la série communautaire offre des GTA$ et RP doublés, disponibles dans Legion Square. Et les joueurs de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X|S ne peuvent pas manquer le contenu exclusif de cette semaine avec le véhicule de test Grotti Brioso R/A Premium et le contre-la-montre HSW.

Passons aux voitures; Rendez-vous chez le concessionnaire de voitures de luxe premium pour mettre la main sur le Vapid Dominator ASP (hot rod, 30 % de réduction), Grotti Furia (supercar), Declasse Drift Tampa (voiture de sport), Enus Windsor (coupé) et Declasse Hotring Saber ( des sports). De son côté, la concession Luxury Autos propose la Dinka RT3000 (voiture de sport, 30% de remise) et la Truffade Nero (supercar).

Sur la piste d’essai du LS Car Meet, vous pouvez tester l’Annis ZR350 (sportive), l’Obey 10F (sportive) et la Pfister Comet S2 (sportive). Et si vous terminez dans les trois premiers de la série LS Car Meet cinq jours de suite, en récompense de cet exploit remarquable, vous recevrez les clés d’un Vapid Caracara 4×4 (tout-terrain). Voulez-vous une toute nouvelle Dinka Jester RR totalement gratuite ? Tentez votre chance à la roue de la fortune du Diamond Casino & Resort et remportez le jackpot.

Au niveau des remises, nous constatons que les bunkers et leurs améliorations et modifications correspondantes cette semaine bénéficient d’une remise de 30 %. Et si vous voulez plus de véhicules proposés, vous avez :

Karin Previon (coupé) : 30 % de réduction

Dinka RT3000 (sport) : 30 % de réduction

Vapid Dominator ASP (voiture) – 30 % de réduction

Karin Sultan RS (Supercar) : 40 % de réduction

Les membres de GTA+ bénéficieront d’un assortiment d’avantages pour compléter la nouvelle mise à jour Los Santos Drug Wars, notamment :

Mise à niveau gratuite du laboratoire d’acide pour le nouveau MTL Brickade 6×6 et 50% de vitesse de production d’acide en plus

Avion Buckingham Alpha-Z1 et hangar A17 à l’aéroport LS

50 % de GTA$ et de RP en plus sur les missions Première dose

50 % de GTA$ supplémentaires pour les éliminations sous contrat et les bonus d’élimination

M’as tu vu? et les costumes Nez Rouge et Casse-Noisette

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming avant le 25 janvier recevront le chandail festif Sprunk Snowflake et un paiement unique de 125 000 GTA$ pour jouer à tout moment au cours de cette semaine.

Source | jeux de rock star