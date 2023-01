Avatar 2 montre que nous avons besoin de salles selon James Cameron : « Assez de tant de streaming ! »

Avatar : Le sens de l’eau est le film le plus rentable de 2022 et le septième de l’histoire grâce à ses plus de 1,7 milliard de dollars de recettes, un sacré cap à l’heure où le grand public a du mal à revenir en masse dans les salles après la pandémie. C’est pourquoi le réalisateur du film, James Cameron, a plaidé pour un retour du grand public dans les salles de cinéma, non sans perdre l’occasion d’attaquer de front le streaming : « Assez de tant de streaming ! », assurait-il dans une récente interview accordée à La variété.

James Cameron porte plainte contre les plateformes de streaming

«Je pense que tout le monde a été pris dans le streaming lorsque la pandémie a commencé à faire mal. Seulement ça n’a pas seulement fait mal : ça a tué la fréquentation du théâtre. Avatar fait sortir les salles de cinéma de la tombe maintenant », déclare Cameron après avoir souligné que la pandémie a mis l’industrie cinématographique en difficulté pendant un an.

«Je pense que nous retournons dans les salles de cinéma du monde entier. Ils reviennent dans les salles même en Chine, où il y a cette énorme épidémie de COVID. En tant que société, nous disons : « Nous en avons besoin ! Il faut qu’on retourne au cinéma !’ Assez de tant de streaming ! J’ai le cul crevé à force d’être assis ! », conclut le cinéaste avec véhémence.

Bien entendu, Cameron entend continuer à entraîner le grand public dans les salles ces prochaines années grâce aux suites d’Avatar suivantes, assurant qu’elles sont pratiquement bouclées au niveau du budget : « Il semble qu’avec l’élan que le film a en ce moment nous couvrira facilement nos dépenses dans les prochains jours, il semble donc que je ne puisse pas me débarrasser de je vais devoir faire les autres suites. Je sais ce que je vais faire pendant les six ou sept prochaines années. »

