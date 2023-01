The Last of Us sur HBO : ce sont les autres actrices qui étaient candidates pour jouer Ellie

Quelques jours après la première de The Last of Us sur HBO, les créateurs de la série ont révélé pourquoi ils ont fini par opter pour Pedro Pascal et Bella Ramsey comme nouveaux visages de Joel et Ellie. Une histoire très intéressante car les deux affaires n’ont que très peu à voir l’une avec l’autre. Le casting de Pedro Pascal a été relativement facile et il n’a fallu « aucun effort » à l’équipe pour imaginer l’acteur dans le rôle de Joel, mais dans le cas d’Ellie, le réseau a envisagé plus de 100 actrices avant de choisir Ramsey pour le rôle.

Craig Mazin, le showrunner de la série, raconte que lorsqu’il a envoyé un premier scénario à Pedro Pascal, l’acteur était tellement excité que Mazin lui-même a commencé à craindre que la chose ne marche pas justement pour cette raison, au cas où ses émotions le submergeraient. Cependant, tous les producteurs étaient ravis à l’idée d’avoir Oberyn Martell, un agent de la DEA et le Mandalorian comme chef de file. « Nous avons beaucoup parlé du fait qu’il était dans The Mandalorian. N’importe qui pourrait arriver à notre conclusion. La relation entre le Mandalorian et Baby Yoda est comme celle de Joel et Ellie. Si cela avait fonctionné… », a expliqué Mazin dans The Journaliste hollywoodien.

Cependant, avec Bella Ramsey, il y avait beaucoup plus de doutes et non seulement de l’équipe, mais aussi d’elle. « J’ai sérieusement réfléchi si je voulais vraiment m’exposer comme ça. Je pensais ne pas faire la série au cas où je deviendrais trop célèbre. J’aime passer inaperçue et me cacher », révèle l’actrice elle-même dans les pages du magazine. De leur côté, les créateurs de la série avaient bien d’autres noms sur la table avant le leur. Les premiers et ceux qui sonnaient le plus étaient ceux de Maisie Williams (Arya dans Game of Thrones) et Kaitlyn Dever (Super nerds, Croyez-moi), cette dernière ayant dû faire une lecture de scénario. Heureusement ou malheureusement, la conception de la série s’est prolongée, grâce au covid, et en raison de la croissance des deux, le casting a dû être relancé.

Ils n’étaient pas les seuls candidats. Plus tard, les noms de Sophia Lillis (It, Gretel & Hansel), Elsie K. Fisher (Eight Grade, The Texas Chainsaw Massacre), Cailee Spaeny (A Gender Issue, Bad Times at the Royale) et même ont été mis sur la table. Kiernan Shipka (Aventures glaçantes de Sabrina). Mais quand Mazin a vu l’enregistrement du test de Ramsey, il en est tombé amoureux. « C’était tellement réel », explique le réalisateur. « C’était comme voir la version en chair et en os d’Ellie. Je ne voyais aucune actrice. » La showrunner a demandé à ses co-stars de Game of Thrones, qui ont dit qu’elle était « toute joie sur le plateau » et que Bella est passée de l’audition à la signature en moins d’un mois.

Allons-nous tomber amoureux de Pascal et Ramsay ces prochains mois ? Il y a moins à savoir, car The Last of Us sera diffusé sur HBO le lundi 16 janvier prochain. D’ici là, nous vous rappelons que nous savons déjà combien de temps ils durent et quand tous leurs épisodes sortent, et que vous pouvez également entendre comment les voix du jeu sont dans la série.