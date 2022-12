Annuaire 2022 : les 12 actualités les plus importantes de l’année

Douze mois, douze nouvelles. L’industrie du jeu vidéo ne laisse jamais l’actualité de côté, et bien que 2022 ait été une année de transition, l’activité d’information ne s’est pas arrêtée une seconde. Nous regardons en arrière pour rendre compte de tout ce qui s’est passé tout au long de ces 365 jours, une année avec des surprises, des déceptions, des fuites occasionnelles et l’acquisition d’Activision Blizzard toujours non résolue.

1. Le rachat d’Activision Blizzard est bien ancré

L’accord que Microsoft a mis sur la table pour racheter Activision Blizzard ne s’est pas encore concrétisé. Ceux de Redmond tentent de convaincre les organismes antitrust qui, comme la FTC nord-américaine, ont étudié la possibilité de bloquer l’opération. Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a aucun signe que la situation se dénouera à court terme.

Pendant ce temps, PlayStation s’est frontalement opposé et a mené un rejet des plus féroces. Malgré le fait que Xbox leur ait proposé un accord pour la saga Call of Duty de 10 ans (le même qu’ils ont signé avec Nintendo), chez Sony, ils pensent que cette décision commerciale affectera leur capacité à être compétitifs sur le marché.

2. Retards pour Zelda, Starfield, Hogwarts Legacy et Suicide Squad: Kill the Justice League

L’année 2022 allait être l’année des jeux vidéo. Cependant, malgré le fait qu’il y ait eu de grands jeux, l’autre côté de la gentillesse est représenté par les retards de titres importants. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ne sortira pas sur Nintendo Switch avant le 12 mai. En revanche, les gros paris de Bethesda pour cette année n’ont pas non plus vu le jour dans les délais prévus : Starfield et Redfall vont jusqu’en 2023, toujours sans date de sortie précise.

Quant à Hogwarts Legacy, il sera commercialisé par étapes sur les différentes plateformes : PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC le recevront le 10 février ; PS4 et Xbox One le 4 avril ; Nintendo Switch le 25 juin. Avec Gotham Knights en octobre, le retard de Suicide Squad : Kill the Justice League a été chanté. Le nouveau de Rocksteady — les créateurs de la saga Arkham — arrivera sur le marché le 26 mai. Et que dire de Final Fantasy XVI ? Marquez la date sur le calendrier : 22 juin.

3. La bombe de la fuite de GTA VI

Rockstar Games a été victime du vol de matériel confidentiel lié à Grand Theft Auto VI, le nouveau titre attendu de la saga. Bien qu’aucun détail du jeu ne soit officiellement connu, les 90 vidéos fuites fournissent quelques indices et confirment certaines fuites d’informations qui ont été données précédemment (le réglage, par exemple). L’étude a publié un communiqué officiel regrettant ce qui s’est passé, au moment où la police britannique a arrêté le suspect du vol.

« Nous sommes franchement déçus que les détails de notre prochain jeu aient été partagés de cette manière. Notre travail sur le prochain Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous restons déterminés à vous fournir, le joueur, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. Nous aurons bientôt une mise à jour pour tout le monde et bien sûr nous présenterons le jeu lorsqu’il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour le support reçu dans cette situation », ont-ils déclaré dans le communiqué.

4. Le PS Plus se reforme : trois abonnements différents

Sony a reformulé PlayStation Plus, un service qui ne suit pas les traces du Xbox Game Pass, mais qui renforce son offre avec trois abonnements différents. Ce sont les suivants :

PS Plus Essential : Mêmes avantages que le service d’origine, y compris deux jeux gratuits chacun. mois.

PS Plus Extra : Identique à Essential, mais introduit un catalogue de jeux PS4 et PS5.

PS Plus Premium : En plus de tout ce qui précède, les abonnés peuvent accéder à une sélection de jeux classiques PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 (streaming) et PS5.

5. PlayStation acquiert Bungie, les créateurs de Halo et Destiny

L’un des mouvements surprises de 2022 a été l’achat de Bungie par PlayStation. La société japonaise a fait cette acquisition car elle souhaite protéger son catalogue de jeux en tant que service, un type de modèle commercial que Bungie a développé grâce à Destiny 2. La société japonaise a payé 3,6 milliards de dollars, même si le développeur continuera à opérer indépendamment et continuera à miser sur les jeux vidéo multiplateformes. Comme l’explique l’étude, ils conserveront leur liberté de création.

6. Lancement de Steam Deck, le PC portable de Valve

L’appareil portable de Valve n’était pas distribué dans les stores comme n’importe quelle autre console, la vente de Steam Deck était gérée via un système de précommande. C’est à partir du début de l’année que les acheteurs ont commencé à recevoir leurs unités respectives. Disponible en trois modèles différents selon la capacité et le type de stockage, la société Half-Life : Alyx a conçu un système permettant de classer le degré de compatibilité avec l’appareil. Ainsi, certains titres fonctionnent tout simplement, tandis que d’autres sont optimisés pour le Steam Deck. La machine peut déjà être achetée en dehors du système de réservation.

7. La guerre en Ukraine et ses effets sur l’industrie du jeu vidéo

Comme si la crise du COVID-19 n’avait pas suffi, Vladimir Poutine a mis ses menaces à exécution et a lancé une campagne offensive pour contrôler l’Ukraine. Après l’invasion de l’ancien pays soviétique par la Fédération de Russie, l’industrie du jeu vidéo du monde entier s’est tournée pour essayer d’aider et de soutenir l’Ukraine. Des studios comme STALKER 2, basé à Kyiv, ont subi les ravages de la guerre, certains membres de l’équipe ayant même participé en tant que volontaires pour défendre leur pays contre les Russes.

8. CD Projekt RED révèle l’avenir de The Witcher et Cyberpunk

The Witcher 3: Wild Hunt vient d’être mis à jour vers sa version de nouvelle génération sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le patch gratuit améliore non seulement les graphismes, mais inclut également de petites améliorations et des détails intéressants. Quoi qu’il en soit, CD Projekt RED a rempli son plan de contenu et se tourne vers l’avenir. Le studio polonais travaille sur le jeu qui lancera une nouvelle trilogie de The Witcher, le projet Polaris. Ils ont également officiellement confirmé le développement du remake du premier titre de la saga. Tous deux utiliseront le moteur graphique Unreal Engine 5. Project Sirius, le dernier des projets du sorcier révélé, sera conçu par The Molasses Flood et sera « une approche innovante » de cet univers.

Une fois les principaux problèmes de Cyberpunk 2077 résolus, CD Projekt publiera la grande extension Phantom Liberty, qui ne viendra que sur les systèmes et PC de prochaine génération. Plus à long terme est le projet de suite, connu dans le code sous le nom d’Orion.

9. Augmentation du prix de la PS5 « due à l’inflation »

Si vous vous en souvenez, il est peu probable que vous vous souveniez d’une situation similaire : qu’une console monte en prix alors qu’elle est déjà sur le marché n’est pas courant. Pourtant, Sony Interactive Entertainment a annoncé une augmentation des prix de sa console PlayStation 5. Ils ont imputé cette décision aux « taux d’inflation mondiaux élevés » et à d’autres « tendances défavorables affectant les consommateurs et exerçant une pression sur les industries ». Les Japonais ont ajouté qu’ils avaient pris « la décision difficile » d’augmenter leur machine de 50 euros en Europe et dans d’autres territoires, mais pas aux États-Unis.

PS5 avec lecteur – 549,99 euros

Édition numérique PS5 – 449,99 euros

10. Microsoft se joint à la hausse des prix des jeux propriétaires

Au moment où Sony a annoncé l’augmentation du prix de la PS5, Microsoft a répondu qu’il n’envisageait pas une augmentation pour le Xbox Game Pass ou la Xbox Series X/S. Cependant, Phil Spencer a laissé entendre que cette situation pourrait changer à l’avenir. A ce jour, les consoles n’ont pas augmenté d’un seul euro, mais les jeux first party vont augmenter leur prix, comme ceux de PlayStation. Ils sont 10 euros différents de la situation passée, soit 80 euros de départ.

11. La crise des semi-conducteurs a rendu difficile l’achat de consoles de nouvelle génération

COVID-19, guerre en Ukraine et crise des semi-conducteurs qui dure depuis des années. Ce composant est crucial pour la fabrication des consoles et est la principale raison pour laquelle nous n’avons pas vu la PS5 et la Xbox Series X dans les stores (la Xbox Series S a été plus facile à obtenir). Depuis le lancement des consoles Sony et Microsoft respectives, il n’a pas été possible de maintenir un flux constant de distribution, donc tout a été canalisé via les réservations. Dans le cas de la PlayStation 5, il y a eu une certaine controverse, car la machine est généralement vendue uniquement dans le cadre d’un pack avec des commandes, des jeux et même des téléviseurs.

12. Elden Ring, jeu de l’année (GOTY) 2022

Les Game Awards 2022 ont couronné Elden Ring comme jeu de l’année. Le titre réalisé par Hidetaka Miyazaki et développé par From Software a été traité comme un chef-d’œuvre, également dans Netcost, où il a remporté le GOTY. Le jeu a obtenu une note de 10/10 du magazine, une note réservée exclusivement aux produits de la plus haute qualité. Le jeu des créateurs de Dark Souls a concouru contre God of War Ragnarök, un autre des titres les plus réussis de l’année, dans la plupart des récompenses.

Elden Ring plonge dans la formule Dark Souls et réussit non seulement dans la critique nationale et internationale, mais aussi dans les ventes. La proposition de From Software a cessé d’être un produit de niche pour atteindre un public beaucoup plus massif. Louez le Soleil, louez Hidetaka Miyazaki.