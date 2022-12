Avatar: The Water Sense approche les 500 millions et aide Disney à dépasser les 4 milliards d’ici 2022

Normalement, les films hollywoodiens définissent l’essentiel de leur collection le week-end de leur première mondiale. Dans les semaines qui suivent, il y a généralement une baisse progressive que ces premiers chiffres au box-office anticipent déjà. Les nouveautés finissent par totalement déplacer les pièces qui ne supportent pas le défi. Mais le premier Avatar a montré que ce n’est pas toujours le cas, ce qui laisse espérer le cheminement de sa suite, The Sense of Water.

Ce n’est pas une course, c’est un marathon.

Alors que James Cameron et Disney se disputent les intentions de l’autre sur ce qu’il faut faire avec cette première coupe de 9 heures d’Avatar 3, la deuxième partie continue de faire son truc dans les salles de cinéma après sa sortie prévue le week-end dernier. .

Bien que le départ n’ait pas semblé comme prévu dans les premiers jours, comme nous l’avons déjà expliqué ici dimanche, avec les données jusqu’à lundi, les choses vont un peu mieux. À l’heure actuelle, Avatar The Sense of Water atteint presque 500 millions de dollars en collecte mondiale, exactement nous parlons de quelque chose de plus que 497. On s’attend donc à ce qu’en ajoutant aujourd’hui, ce chiffre magique soit facilement dépassé, qui serait divisé entre 150 millions aux États-Unis et 350 dans le reste du monde.

Quoi qu’il en soit, ces données ont permis à Disney de dépasser les 4 milliards de revenus en une année où le studio a joué plusieurs titres. Certaines des premières de la société de souris cette année ont été Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Buzz l’Éclair, Death on the Nile, Black Panther: Wakanda Forever ou ce dérapage retentissant qui a été Mundo Extraño. Les chiffres d’Avatar 2 ont élevé Disney au rang de studio hollywoodien le plus titré en 2022.

Nous verrons si le film de James Cameron atteint le difficile 2000 millions prévu, même s’il convient de rappeler que le premier Avatar a remporté un succès qui a duré en salles. Des variables telles que le bouche à oreille ou cette partie du public qui, avant des premières massives comme celle-ci, attendent quelques jours que les eaux se calment un peu, entreront également ici. Le marché chinois, très sensible avec cette franchise, mais à la merci du Covid, sera également déterminant dans le dénouement final.

Source | lieu de jeu