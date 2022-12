Le Japon choisit son Final Fantasy et son personnage préférés de la saga, avec des résultats surprenants

Le 35e anniversaire de la franchise Final Fantasy a conduit le public japonais à choisir quel est l’épisode préféré du pays et quels personnages sont les plus importants. Plus de trois décennies de jeux vidéo qui font partie de l’histoire du médium dans une bonne partie de ses générations. Qui sortira vainqueur ? On vous donne un petit spoil : ce n’est pas Final Fantasy VII… ni Cloud.

L’épisode préféré des fans japonais est Final Fantasy XIV, le MMORPG dirigé par Naoki Yoshida. Le début tumultueux du jeu est déjà oublié : depuis A Realm Reborn il est devenu l’une des références du genre. Le personnage le plus populaire sur le même marché ne nous surprend pas non plus, qui n’est autre qu’Emet-Selch, l’un des visages éminents du jeu dont la première apparition a coïncidé avec le contenu de Stormblood, l’une des extensions qu’il a reçu lors de son support post-lancement. .

La liste des jeux ne couvre que les 10 tranches préférées des fans, bien qu’elle s’étende à 20 en caractères. Nous vous les laissons ci-dessous.

Jeux et personnages Final Fantasy préférés des Japonais

Jeux

Final Fantasy XIV final fantasy 7 Final Fantasy X Final Fantasy VI final fantasy ix Final Fantasy V Final Fantasy 8 final fantasy IV final fantasy XI final fantasy xv

Personnages

Emet Selch (Final Fantasy XIV) Wakka (Final Fantasy X) Nuage (Final Fantasy VII) Tifa (Final Fantasy VII) Zidane (Final Fantasy IX) Aerith (Final Fantasy VII) G’raha Tia (Final Fantasy XIV) Vivi (Final Fantasy IX) Tidus (Final Fantasy X) Haurchefant (Final Fantasy XIV) Rafale (Final Fantasy VIII) Terra (Final Fantasy VI) Yuna (Final Fantasy X) Foudre (Final Fantasy XIII) Bartz (Final Fantasy V) Noctis (Final Fantasy XV) Célès (Final Fantasy VI) Zack (Final Fantasy VII) Locke (Final Fantasy VI) Sephiroth (Final Fantasy VII)

Références : Nicovideo.jp | Aitaikimochi sur Twitter