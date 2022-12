James Cameron peigne ses fans après avoir été hué lors d’une projection d’Avatar : le sens de l’eau

Lundi dernier, James Cameron a été testé positif au COVID et n’a pas assisté à la première d’Avatar : le sens de l’eau. Le réalisateur a raté l’un de ses moments préférés, celui du tapis rouge et de la fanfare typique d’Hollywood, et a dû connaître l’avis des spectateurs en se rendant clandestinement à diverses projections une fois guéri.

Dans l’une de ces passes, Cameron a été reconnu et peu importe à quel point il a essayé de s’échapper par la porte arrière, les fans ont afflué vers la sortie à la recherche de son autographe. Voyant qu’il ne s’arrêtait pas pour signer, beaucoup se mirent à huer et le réalisateur ne put penser à rien de mieux que de baisser la vitre de la voiture et de faire un peigne à ses partisans. Un de ces moments inestimables.

un homme de caractère

Ce n’est pas la première rencontre de Cameron avec ses téléspectateurs. Lors de la campagne promotionnelle d’Avatar : le sens de l’eau, le réalisateur avait déjà eu des hauts et des bas avec les gens, comme lorsqu’on a découvert que le film durait 3 heures et 12 minutes. « Donnez-moi une putain de pause, » dit-il sèchement. « Vous ne pouvez pas vous plaindre de la longueur si vous restez assis et regardez des séries télévisées pendant des heures. J’imagine déjà les critiques. « Ce film angoissant de trois heures », diront-ils. Sérieusement, donnez-moi une putain de pause. Je ‘ J’ai vu mes enfants s’asseoir et regarder cinq épisodes de suite. »

Heureusement, le public n’est pas la seule cible sur laquelle Cameron affine son objectif (et sa langue). Qu’ils le disent à Marvel, son principal rival dans la liste des films les plus rentables de l’histoire. Récemment, le réalisateur est venu assurer que ce n’est pas la façon de faire des films. « Quand je vois ces grands films spectaculaires, je pense que peu importe l’âge des personnages, ils agissent tous comme s’ils étaient adolescents et à l’université. Vous avez des relations les uns avec les autres, mais c’est comme si vous n’aviez pas ‘ t. Ils ne raccrochent jamais. le costume pour s’occuper de leurs enfants, par exemple. Ils ne traversent pas toutes les choses qui nous font grandir et qui nous donnent du pouvoir, de l’amour et un but. »

Le réalisateur de Titanic, Aliens ou encore Terminator a montré plus d’une fois qu’en plus d’être un grand cinéaste, c’est tout un personnage. En tout cas, et comme dirait Oscar Wilde, il n’y a qu’une chose au monde pire que d’en parler, c’est de ne pas en parler.