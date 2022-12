GTA Online : premier épisode de l’histoire de Los Santos Drug Wars maintenant disponible et toutes les actualités

GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, accueille la mise à jour tant attendue Los Santos Drug Wars, un nouveau mode histoire axé sur les intrigues provoquées par une mafia du trafic de drogue avec un premier épisode désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Cette première partie de l’événement comprend les six premières missions ainsi qu’une poignée de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux véhicules, des cadeaux, des récompenses supplémentaires, des réductions et bien plus encore.

Toutes les nouvelles de Los Santos Drug Wars

« Le premier chapitre d’une nouvelle mise à jour édifiante pour GTA Online avec un groupe de nouveaux arrivants dirigé par Dax, un cinglé espérant faire planer tout le monde, devenir riche et grimper au sommet de la pyramide criminelle du monde au sud de San Andreas », expliquent-ils auprès de Rockstar Games. « Participez à six nouvelles missions farfelues en aidant un groupe original de nouveaux arrivants dans le sud de San Andreas et montez une entreprise commerciale époustouflante de haute qualité à partir d’un nouveau siège social mobile. »

Et c’est que Los Santos Drug Wars propose une histoire encadrée dans le monde de GTA Online, avec ses propres personnages et missions à accomplir. Tout cela à partir d’un appel de Ron Jakowski, un collègue du passé de Trevor et membre des soi-disant Fooligans avec Dax, Luchadora et Labrat. A partir de ce moment, nous pouvons commencer le premier épisode de missions avec First dose pour faire face à la menace des Lost. Pour cela nous aurons de nouveaux équipements, un laboratoire d’acide mobile à l’arrière du nouveau MTL Brickade 6×6 et de la moto Maibatsu Manchez Scout C.

Cette nouvelle mise à jour ajoute de nouveaux vêtements et tatouages ​​tels que Fatal Incursion, ainsi que des améliorations de l’expérience avec des paiements supplémentaires sur les missions de vente, la possibilité de démarrer des missions de vente d’entreprise du bienfaiteur Terrorbyte dans toutes les sessions, ou des missions d’histoire complètes du casino d’Agatha. seul, entre autres. Tout cela incluant jusqu’à cinq nouveaux véhicules :

Överflöd Entity MT disponible en HSW

Annis 300R

Déclasse Tulip M-100

Voyage en zirconium II

Surfeur BF personnalisé

Los Santos Drug Wars se poursuivra pendant des mois avec de nouveaux véhicules, des événements mondiaux et des mises à jour de gameplay. Nous commencerons la semaine prochaine avec de nouvelles rencontres et des objets de collection de vacances. Au début de l’année prochaine, la Downtown Cab Co. recherchera de nouveaux chauffeurs, un arsenal mobile proposera des articles exclusifs, des marchands de rue vous paieront un supplément pour votre produit, un garage avec plus d’espaces que jamais et bien plus encore.

Et bien sûr, GTA Online reçoit du nouveau contenu avec des GTA$ et RP doublés sur les missions First Dose et Fooligans Jobs, la chance de gagner une Declasse Tahoma Coupe comme récompense d’événement Heist ainsi que les véhicules suivants disponibles chez les concessionnaires de Los Santos :

Concessionnaire Siméon

Voyage en zirconium II

Surfeur BF personnalisé

Annis 300R

Bienfaiteur Krieger

Karin Everon

Concessionnaire de voitures de luxe

Överflöd Entity MT compatible avec les améliorations HSW

Progen Italie GTB (30% de réduction)

Et si vous voulez gagner un camping-car Zirconium Journey II, vous pouvez tenter votre chance à la roue de la fortune au Diamond Casino & Resort. En revanche, il est dans les trois premiers trois jours de suite au LS Car Meet pour remporter l’Enus Windsor Drop (coupé). Les véhicules d’essai sont le Benefactor Stirling GT (30% de réduction), le Pfister Growler et le Vapid Dominator ASP. Et profitez d’une remise de 30% sur les véhicules Progen Itali GTB, Karin Kuruma et Buckingham Vestra.

Avantages pour les membres GTA+

Les membres GTA + peuvent profiter d’avantages exclusifs dans Los Santos Drug Wars, la nouvelle mise à jour massive en deux parties, pour vous aider à démarrer votre nouvelle opération de fabrication d’hallucinogènes. Cela comprend la mise à niveau du laboratoire d’acide pour le nouveau LTM Brickade 6×6 après avoir terminé First Dose: Derailed et obtenu l’équipement de laboratoire nécessaire, ainsi que :

Avion léger Buckingham Alpha-Z1 chez Elitas Travel

Hangar de l’aéroport LS A17 ou transfert sans frais supplémentaires

Production d’acide 50 % plus rapide

50 % de GTA$ et RP supplémentaires sur les nouvelles missions d’histoire ajoutées au bonus de cette semaine, offrant un total de 3 x GTA$ et RP

50 % de GTA$ supplémentaires pour les éliminations sous contrat et leurs bonus d’élimination respectifs

Des vêtements de fête gratuits, y compris le nouveau M’avez-vous vu ? et les costumes Nez Rouge et Casse-Noisette

50 % de réduction sur toutes les améliorations d’armure et bien plus encore

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour avoir joué à tout moment cette semaine.

