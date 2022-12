Pelones Jugones arrive sur FIFA 23

« La chimio passe vite », telle est la devise officielle de Juegaterapia, l’association caritative qui propose des divertissements numériques aux enfants hospitalisés. Pelones Jugones, son équipe d’esports, a reçu hier son maillot officiel, conçu par Jorge Lawerta et remis par l’ancien entraîneur national de football Vicente del Bosque et le créateur de contenu DjMaRiiO. La présentation a été réalisée par le journaliste sportif Noemí De Miguel et au nom de DUX Gaming. Netcost nous avons assisté à l’événement organisé par Electronic Arts et Juegaterapia, au cours duquel les petits ont partagé leurs expériences sur la façon dont FIFA 23 leur avait sauvé la vie.

FIFA 23, un titre thérapeutique

« Je suis devenu passionné de jeux vidéo grâce à mon père, qui jouait à Sonic sur son Mega-Drive », explique DjMaRiiO lors de l’événement Juegaterapia. Le créateur de contenu évoque également la mauvaise presse que les jeux vidéo ont eue pendant des années, même si la vision de ceux-ci est en train de changer et que des initiatives telles que Juegaterapia sont vitales pour cela.

« J’ai commencé à être hospitalisé avant la pandémie et FIFA 23 m’a sauvé pendant de nombreux après-midi de douleur. Grâce à cela, j’ai également pu me connecter avec des amis et continuer à jouer avec eux », partage l’un des enfants de Pelones Jugones. « Dans FIFA, comme chaque joueur contrôle un joueur de football, la socialisation et le jeu coopératif sont grandement favorisés. Le football, étant le sport roi en France, se connecte très bien avec les enfants », explique DjMaRiiO.

Vicente del Bosque a partagé sa sagesse en tant qu’ancien footballeur et entraîneur. « Dans le football de compétition, pour apprendre à gagner, il faut savoir perdre. Parfois, nous faisons des erreurs et elles nous aident à essayer de nouvelles stratégies et à nous renforcer. » Del Bosque met en avant l’esprit sportif du football pour rappeler aux enfants que l’unité et le respect de l’équipe sont essentiels pour un climat positif au sein du jeu.

Un t-shirt solidaire

Dans le T-shirt de Jorge Lawerta (The Mushroom Company), on observe un garçon avec un foulard et une manette dans les mains, avec une attitude énergique avant le match qu’il va réaliser. Sur le site Web de Kappa, nous pouvons l’acheter en format physique et avec notre achat, nous collaborerons avec Juegaterapia. Nous l’avons également téléchargeable dans FIFA 23 et en le portant, nous contribuerons à rendre l’initiative visible.

Tout au long de la semaine, les joueurs de FIFA 23 avec le kit Pelones Jugones pourront participer à un tournoi Super Kit composé du maillot et d’un objet FIFA 23. Pour ce faire, ils doivent télécharger un but avec le maillot et partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PelonesJugonesFIFA23.

Pelones Jugones est né l’année dernière pour participer à FIFA 22 et cette année il revient avec le même enthousiasme et affection pour les jeux vidéo. Miguel, Enrique, Álvaro, Javier, Paula, Mateo, Ignacio, Guille, Marcos, Sergio, Sara, Miguel, Mario et María ont porté leur kit pour la première fois et ont partagé une partie de FIFA 23 en compagnie de DjMaRiiO, dont le contenu est spécialisé dans ledit jeu de sport. Les enfants ont également mentionné d’autres titres qui leur apportent de la joie dans les moments difficiles à l’hôpital. Fortnite et Rocket League font partie des favoris, même si les titres comme Animal Crossing et Street Fighter ne manquent pas.

FIFA 23, en plus des titres susmentionnés, a réussi à unir Pelones Jugones dans un espace joyeux, où les petits profitent de leur rêve de briller sur le terrain et d’où ils peuvent construire une belle amitié avec laquelle se distraire des moments difficiles .