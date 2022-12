Ichiro Mizuki, empereur de la musique animée et chanteur légendaire de Mazinger Z, décède

Le compositeur et chanteur du thème principal de Mazinger Z, parmi de nombreuses autres chansons d’anime, est décédé à l’âge de 74 ans des suites d’un cancer du poumon. L’artiste japonais est décédé le 6 décembre, comme l’a rapporté son agence de représentation (via Asahi Shinbun). Selon ces informations, les funérailles ont été suivies exclusivement par des parents et des amis proches.

Mizuki, de son vrai nom Toshio Hayakawa, est né à Tokyo et a fait ses débuts en tant que chanteur en 1968. Depuis lors, il a enregistré plus de 1 200 chansons, dont des pièces pour des séries telles que Space Pirate Captain Harlock, Kamen Rider Stronger, Chojin Barom 1 , Babel II, Chodenji Robo Combattler V, Ganbare !! Robocon, plus Mazinger Z bien sûr.

une longue maladie

La maladie n’a pas apaisé la volonté de l’interprète malgré le fait que le cancer du poumon s’était déjà propagé dans le cerveau. Depuis avril 2021, il souffrait de paralysie de ses cordes vocales. De plus, Mizuki avait subi une intervention chirurgicale en juin, ainsi qu’une thérapie pour récupérer ses fonctions motrices et sa voix.

Le chanteur n’a pas envisagé d’abandonner ses activités professionnelles, comme il l’a annoncé dans un communiqué officiel. De cette façon, il a révélé son intention de poursuivre les préparatifs pour célébrer le cinquantième anniversaire de sa carrière, qui devait à l’origine avoir eu lieu plus tôt. Cependant, la situation sanitaire mondiale causée par le COVID-19 a retardé ces plans initiaux.

Lors du Super Robot Spirits Stage Terra, un concert qui a eu lieu en 2021, l’artiste a confirmé la paralysie partielle de ses cordes vocales. Il a ensuite indiqué qu’il se concentrerait sur son rétablissement, étape par étape, examen après examen. Le chanteur avait prévu de participer au concert dédié à Chumei Watanabe, également récemment décédé. Cependant, il n’a pas pu assister à l’événement, qui s’est tenu le 2 décembre, en raison de son état de santé délicat.

Sources | shinbun asahi