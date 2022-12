CoD Modern Warfare 2 présente Atomgrad, le premier raid gratuit de la saison 1

Les Game Awards 2022 ont également été le cadre choisi par Activision pour soutenir le contenu post-lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2. Lors du gala, nous avons pu voir les premières images d’Atomgrad, le premier épisode du nouveau mode raid qui fera ses débuts avec le titre Infinity Ward.

Voici Atomgrad, le premier raid de Modern Warfare 2

Comme on peut le voir dans la vidéo que vous trouverez dans le tweet sous ce paragraphe, le raid prendra un groupe de 3 joueurs pour « tester leur précision, leur esprit d’équipe et leur intelligence ». On sait que cette partie coopérative mêlera infiltration, petits puzzles et l’action marque de la maison. À certains moments, nous voyons que les joueurs doivent utiliser la plongée comme véhicule pour passer inaperçus.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour nous y mettre. Dès le 14 décembre, il sera disponible sans frais supplémentaires pour tous les joueurs de Call of Duty : Modern Warfare 2. Avec son lancement, l’un des grands moments de la roadmap dessinée dans sa saison 1 est accompli.

Bien que les détails officiels n’aient pas encore été dévoilés, le début de la bande-annonce partage également un petit fragment de Shipment, la carte multijoueur qui sera ajoutée cette saison. Arrivera-t-il en même temps que le raid ? Nous devrons attendre les communications officielles de l’entreprise. Ce que nous savons, c’est qu’il reste encore du tissu à couper en termes de contenu. Sans aller plus loin, le fusil d’assaut Chimera n’a pas encore rejoint l’arsenal. Il fera partie de la plateforme Bruen Ops. Connaître tous les détails de la saison 1 dans ce lien.

Rappelons que Call of Duty : Modern Warfare 2 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Battle.net). Lisez notre analyse ici.

Source: Call of DutyTwitter