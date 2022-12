GTA Online : l’événement Los Santos Drug Wars a déjà une date et toutes les actualités du 8 au 14 décembre

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, ainsi que la date de son nouveau grand événement, Los Santos Drug Wars, disponible le 13 décembre 2022. De plus, cette semaine, vous pouvez allez au fond de la crise des prix du gaz et obtenez le double des récompenses dans Operation Technological Trace, ainsi que les réductions, cadeaux et avantages typiques.

Los Santos Drug Wars : du 13 décembre à GTA Online

Ainsi, à partir du 13 décembre, Los Santos Drug Wars injectera un nouveau chaos psychoactif dans Grand Theft Auto Online. Dirigez-vous vers le comté de Blaine et rejoignez votre vieil ami Ron l’énervé et un groupe de marginaux déterminés à faire leur marque dans le commerce psychédélique de Los Santos. Affrontez une alliance improbable de hippies chics et de motards défoncés alors que vous préparez de puissants hallucinogènes dans des installations à la pointe de la technologie, y compris votre propre équipe de chimistes mobiles, au cours du premier chapitre d’une nouvelle mise à jour étendue pour GTA Online, avec un scénario en deux parties avec des mises à jour majeures de l’histoire et du gameplay.

Passons à l’actualité de cette semaine telle que l’Opération Trace Technologique. L’agent ULP a besoin de votre aide pour découvrir la raison de la montée en flèche du prix de l’essence. Devenez un agent assermenté de l’IAA et découvrez les affaires pétrochimiques louches de la famille Duggan pour gagner le double de GTA$ et de RP dans toutes les missions de l’Operation Tech Trail. D’autre part, vous gagnerez le double de GTA $ et de RP sur les missions de vente d’armes à feu, les batailles commerciales, le temps de collecte, pour l’exportation de marchandises assorties, les missions contractuelles Ammu-Nation, la résurrection et les tueries contractuelles. Bien sûr, cette semaine, vous ne vous ennuierez pas.

Vous pourrez également obtenir la casquette de golf noire Broker et les casques noirs, que vous trouverez cachés dans des caisses de marchandises à durée limitée et reçus en faisant des drops. Les joueurs PS5 et Xbox Series X|S ont un contenu exclusif avec le véhicule Declasse Vigero ZX et un nouveau contre-la-montre HSW. Passons aux véhicules de cette semaine.

Chez le concessionnaire Premium Luxury Automobiles de Simeon, vous trouverez les véhicules suivants avec une remise de 30 % :

Déclasse Draugur

Champion Dewbauchee

Pfister Astron

Lampadati Cinquemila

Pegassi Ignus

Chez le concessionnaire Luxury Autos, vous pouvez acheter la Declasse Vigero ZX (20 % de réduction) et la Lampadati Corsita (30 % de réduction). Et si vous voulez mettre la main sur un classique de la personnalisation, rendez-vous à la roue de la fortune du Diamond Casino & Resort pour gagner un Dinka Postlude. Et le véhicule primé du Car Meet de cette semaine est la Truffade Z-Type. Passons maintenant aux réductions.

Aidez Franklin et son entreprise à répondre aux besoins de l’élite de Los Santos et achetez une concession, à laquelle vous pouvez également ajouter un atelier de réparation automobile ou une armurerie, le tout avec une réduction de 40 %. Si vous avez besoin de vous armer, profitez de la remise de 50% sur tous les types de munitions (dont Mk II) et de 30% sur les deux armes sorties avec The Criminal Enterprises : le fusil de sniper et la carabine militaire. Les véhicules à prix réduits sont les suivants :

Übermacht Rhinehart : 30 % de réduction

Dewbauchee Champion : 30 % de réduction

Pfister Astron : 30 % de réduction

Pegassi Ignus : 30 % de réduction

Lampadati Cinquemila : 30 % de réduction

Déclasse Draugur : 30% de remise

Invetero Coquette D10 : 30 % de réduction

Lampadati Corsita : 30 % de réduction

Comté de Buckingham : 20 % de réduction

Declasse Vigero ZX : 20 % de réduction

N’oubliez pas que les membres GTA + peuvent obtenir gratuitement un hélicoptère Buckingham SuperVolito et une suite Penthouse Eclipse Towers 1. Obtenez également un relooking d’appartement gratuit pour l’une des trois suites penthouse des tours Eclipse, ainsi que :

Statue de panthère garantie chaque semaine au Cayo Perico Heist

50 % de GTA$ supplémentaires sur le braquage de Fleeca, l’évasion de la prison, le braquage de Humane Labs, le financement de démarrage et le braquage sur le Pacific Standard

Gilets tactiques et casques pare-balles gratuits, ainsi que le t-shirt et le chapeau teints Still Slipping

Double réputation dans toutes les courses LS Car Meet

Bonus de membre supplémentaires

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine.

Source | Jeux Rockstar (1) (2)