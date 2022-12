Baldur’s Gate 3 quittera l’accès anticipé en août et confirme deux retours très attendus

Lorsque Baldur’s Gate 3 a été annoncé, il était soutenu par Google Stadia, une plateforme qui aura déjà disparu lorsque le jeu verra le jour. Le titre développé par Larian Studios est en phase d’accès anticipé depuis 2020, une procédure qu’il a déjà utilisée dans des projets précédents. Lors des Game Awards 2022, ils ont non seulement montré une bande-annonce inédite, mais ils ont également confirmé que le titre sortira en accès anticipé en août prochain sur PC.

Lors d’un événement de prévisualisation auquel Netcost a assisté, le réalisateur Swen Vincke a insisté sur le fait qu’ils étaient assez confiants pour arriver à l’heure pour la date. D’autre part, pour le moment, ils se concentrent sur la version PC, bien que Larian adapte généralement ses jeux aux consoles plus tard. A propos de la bande-annonce, le premier regard sur la ville de Baldur’s Gate se démarque, ainsi que la présence de deux personnages légendaires, rien de plus et rien de moins que Minsc et Jaheira. Nous pourrons devenir amis avec eux… ou qui sait, peut-être l’inverse.

Baldur’s Gate 3 aura une édition collector limitée à 25 000 unités, qui peut déjà être réservée pour 259,99 euros (269,99 $).

Que comprend l’édition collector ?

Diorama de combat Mindflayer vs Drow : 1 100g et 25 cm, une statue en plastique de haute qualité et peinte à la main. La base de la scène se déroule dans le royaume souterrain de l’Underdark.

Livre d’art à couverture rigide – Explorez l’art et le design de Baldur’s Gate 3 à travers ce tome écrit par Larian. Quelque 160 pages d’art conceptuel et de scénographie, toutes inspirées des Royaumes Oubliés.

Une série de fiches de personnages de Baldur’s Gate 3.

Carte en tissu de format A3 représentant la région de Faerûn. Fait de soie satinée, les aventuriers pourront s’aventurer dans les marécages sans crainte de se gâter.

Un porte-clés têtard.

32 autocollants inspirés de Baldur’s Gate 3. Comprend d’adorables illustrations de personnages.

Trois packs de cartes Magic: The Gathering.

Certificat d’authenticité de l’édition collector.

Une matrice Baldru’s Gate 3 D20 en alliage de zinc.

Baldur’s Gate 3 est disponible en accès anticipé via Steam.