Marvel Snap reçoit le nouveau morceau Hero de Martin Garrix avec JVKE : voici son clip vidéo

El conocido DJ Martin Garrix presenta su nuevo tema Hero en colaboración con el productor JVKE para el popular videojuego Marvel Snap, el título de cartas basado en la franquicia Marvel que tanto está dando que hablar estos últimos tiempos desde su exitoso lanzamiento en móviles el pasado mes Octobre. Cela a été partagé par le DJ lui-même via ses réseaux sociaux, confirmant également que le clip vidéo de sa nouvelle chanson (que vous pouvez voir ci-dessous) fera ses débuts lors du gala The Game Awards de ce soir, présenté par Geoff Keighley et dans lequel Nous connaîtrons le GOTY de 2022, avec Marvel Snap lui-même nominé pour le meilleur jeu mobile.

Hero: Nouveau thème Martin Garrix pour Marvel Snap

Le clip vidéo de Hero, réalisé avec une direction artistique similaire à celle du jeu vidéo Marvel Snap avec ses illustrations colorées, nous présente JVKE lui-même dans un voyage introspectif après avoir entendu un « pouvons-nous parler ? » trop familier : son ex-petite amie Georgia. Le thème explore les hauts et les bas d’une relation à travers les couples Marvel les plus célèbres comme Spider-Man et Mary Jane, Storm et Black Panther, et Vision et Scarlet Witch.

« Je suis très honoré de faire partie de ce projet avec Marvel Snap », a déclaré Martin Garrix. « J’adore explorer de nouveaux territoires avec ma musique, et je suis tellement excité que la chanson soit enfin sortie aujourd’hui », poursuit le DJ.

« C’était formidable de collaborer avec Martin Garrix, JVKE, Second Dinner, Nuverse et The Line Animation pour exprimer notre fandom collectif en plongeant profondément dans l’histoire de Marvel et en complétant la vidéo Hero avec des Easter-eggs amusants », ajoute Bill Rosemann, vice-président et Directeur créatif de Marvel.Marvel Games. « La chanson de Martin et JVKE évoque parfaitement la riche tradition de romance dramatique de Marvel, tandis que la gamme d’art élégant et authentique dans les panneaux de la vidéo célèbre également les nombreux styles artistiques que les joueurs ont appris à aimer dans Marvel Snap », conclut.

Marvel Snap est disponible pour les mobiles iOS et Android.

