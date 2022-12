Cyberpunk 2077 aura une édition GOTY qui inclura l’extension Phantom Liberty

Après le lancement macabre de Cyberpunk 2077, CD Projekt RED a travaillé pour améliorer le produit au maximum. Une fois l’objectif atteint, les Polonais ont concentré leurs regards sur le développement de la première (et il semble que la seule) grande extension du jeu vidéo, Phantom Liberty. C’est le même qui sera inclus dans l’édition GOTY, comme l’a suggéré Adam Kicinski, PDG de la société.

Lors d’une assemblée des actionnaires, le dirigeant a reconnu que l’entreprise suivra une stratégie similaire à celle de The Witcher 3 : Wild Hunt, un titre qui a également reçu une édition avec tout le contenu.

« C’est l’ordre naturel des choses, la même chose s’est produite avec The Witcher. Après la sortie des deux extensions, l’édition Game of the Year est sortie, qui est sur le marché depuis. La même chose est attendue dans ce cas », a assuré Kicinski. Il sortira en 2023, bien que étant donné que Phantom Liberty ne sera disponible que sur les systèmes de nouvelle génération, la PS4 et la Xbox One en manqueront probablement.

Pourquoi le multijoueur de Cyberpunk 2077 a-t-il été annulé ?

Avant que le RPG de science-fiction du studio polonais ne soit dévoilé, les développeurs prévoyaient de sortir un jeu multijoueur autonome se déroulant dans l’univers de Night City. Cependant, quelque temps plus tard, son annulation a été certifiée. Quelles étaient les raisons ? En un mot, les principaux enjeux du titre.

« Nous avions besoin d’analyser les priorités pour Cyberpunk » après sa sortie, a commenté Philipp Weber dans une interview à Eurogamer. Le développeur, qui a travaillé en tant que concepteur de mission sur le jeu, a ajouté que « la priorité était que l’expérience principale fonctionne bien », ce qui a obligé d’autres projets tels que le multijoueur susmentionné à couper le robinet.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Désormais, il ne sera mis à jour que sur PC et nouvelles consoles.

