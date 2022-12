Black Adam signifiera des pertes de 100 millions et la suite avec Superman est en danger

Autant qu’il avait un acteur comme Dwayne Johnson qui semblait à toute épreuve. Autant que c’était la pierre de touche sur laquelle le nouvel univers DC devait être fondé. Autant que cela signifiait le retour de Superman. Bien qu’il ait eu les meilleures intentions et des raisons impérieuses de réussir, Black Adam a provoqué une nouvelle bosse chez Warner Bros. Ceci est confirmé par le magazine Variety, dans les pages duquel ils calculent que le film entraînera des pertes comprises entre 50 et 100 millions de dollars. dollars.

Après presque deux mois sur le panneau d’affichage, Black Adam a levé environ 387 millions de dollars dans le monde. Un nombre insuffisant quand on a un budget de 200 millions, une campagne marketing de 100 autres et des dizaines de dépenses associées. De plus, l’objectif n’était pas de récupérer l’argent, bien sûr, mais de générer encore plus avec, il faudrait donc que le film de The Rock atteigne les 600 millions au box-office pour être considéré comme réussi et rentable. Les experts consultés par Variety assurent qu’il ne dépassera plus les 400 millions, mais de la part de Warner ils gardent la foi et insistent toujours sur le fait qu’il pourrait atteindre les 450.

Black Adam contre Superman en danger ?

Pour donner un peu de contexte dans cette phase post-pandémique si difficile à analyser, Wakand Forever a atteint 331 millions pour Marvel lors de sa première semaine et le plus grand succès de DC à ce jour a été The Batman, un film avec lequel ils ont atteint 770 millions. Aquaman a fait des chiffres similaires à ceux de Black Adam avant COVID, 335 millions… mais en ne comptant qu’en Amérique du Nord. Et bien que des films comme Shazam aient eu une suite avec seulement 150 millions de dollars récoltés sur le marché américain, il est également vrai qu’il a coûté beaucoup moins cher (100 millions de budget). Dwayne Johnson a dit activement et passivement qu’il voulait affronter Superman dans une suite, mais le public ne semble pas partager son intérêt et son enthousiasme et la confrontation reste en l’air. Les nouveaux patrons de DC vont-ils le suivre?

