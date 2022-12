GTA Online : avoir des ennuis avec Franklin et Lamar et toute l’actualité du 1er au 7 décembre

Rockstar Games présente, une semaine de plus, l’actualité de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois, avec une série de missions liées à Franklin et Lamar, des courses de poursuite et des réductions sur les entreprises de culture d’herbe, en plus de la des nouveautés typiques dans le monde des quatre roues, plusieurs cadeaux pour aller jusqu’au bout et une série de réductions et d’avantages pour les joueurs réguliers de GTA Online.

Toute l’actualité de GTA Online

Pour commencer, Franklin et Lamar affrontent une équipe de fusils de chasse amers avec des vies infinies dans Double or Nothing, avec le triple des récompenses en GTA $ et RP. D’autre part, les voyages courts offrent le double de GTA$ et RP ; et si vous effectuez trois courts voyages, vous recevrez le t-shirt LD Organics gratuit avant le 16 décembre. D’autre part, les missions de contact de Lamar offrent 3 X GTA$ et RP, tandis que les missions de vente de vélos offrent des récompenses 2 X tout au long de la semaine ; terminer n’importe quelle mission de vente de motards vous rapportera des casques turquoise.

Les courses de poursuite, quant à elles, offrent 3X GTA $ et RP, tandis qu’il y aura 2 fois la vitesse de production dans l’entrepôt de la discothèque. Cette semaine, en plus, les œuvres suivantes sont de retour : The Vespucci Job (Remix), Collection Time, Resurrection et Cámbiame el sitio (Remix). Pour sa part, le contenu exclusif pour PS5 et Xbox Series X | S est le véhicule d’essai premium Grotti Turismo Classic et un nouveau contre-la-montre HSV.

Passons aux véhicules; La concession Premium Luxury Automobiles vous propose :

Declasse Yosemite (30 % de réduction)

Bravado Gauntlet Classic (30 % de réduction)

Dinka Jester Classic (30% de réduction)

Bravado Youga Classic (30 % de réduction)

Spectre Dewbauchee

Chez le concessionnaire Luxury Autos, vous trouverez la Truffade Nero (30% de réduction) et la Pegassi Tempesta. Pendant ce temps, la piste d’essai Car Meet propose les Pegassi Tezeract, Dewbauchee Rapid GT et Obey 9F Cabrio, tandis que ceux qui terminent dans les trois premiers d’une course de poursuite de cinq jours recevront un Vapid GB200. Et si vous voulez gagner un Enus Windsor Drop, rendez-vous au Diamond Casino & Resort et tentez votre chance à la roue de la fortune.

D’autre part, les membres GTA + peuvent obtenir gratuitement un hélicoptère Buckingham SuperVolito et une suite Penthouse Eclipse Towers 1. Obtenez également un relooking d’appartement gratuit pour l’une des trois suites penthouse des tours Eclipse, ainsi que :

Statue de panthère garantie chaque semaine au Cayo Perico Heist

50 % de GTA$ supplémentaires sur le braquage de Fleeca, l’évasion de la prison, le braquage de Humane Labs, le financement de démarrage et le braquage sur le standard du Pacifique

Gilets tactiques et casques pare-balles gratuits, ainsi que le t-shirt et le chapeau teints Still Slipping

Double réputation dans toutes les courses LS Car Meet

Bonus de membre supplémentaires

Passons aux rabais; cette semaine, démarrez votre entreprise agricole à moindre coût : toutes les entreprises de culture de mauvaises herbes (ainsi que leurs mises à niveau et modifications) sont réduites de 50 %, tandis que les coûts de réapprovisionnement des entreprises de motards sont réduits de 40 % jusqu’au 7 décembre. Et lorsque vous avez terminé les trois courts voyages, rendez visite au commissaire aux armes de votre agence pour obtenir la finition LD Organics pour le Micro SMG à moitié prix. De plus, les coiffures, tatouages ​​et armes Lowrider sont à 40 % de réduction.

D’autre part, la conversion et la personnalisation de véhicules compatibles chez Benny’s Original Motor Works coûte 50 % de moins cette semaine, tandis que l’ajout de roues personnalisées et de kits hydrauliques vous coûtera 40 % de moins. De plus, les joueurs peuvent étoffer leur catalogue de véhicules grâce à une remise de 30 % sur les modèles suivants :

Truffade Noire : 30% de réduction

Bravado Youga Classique : 30 % de réduction

Déclasse Yosemite : 30 % de réduction

Bravado Gauntlet Classic – 30 % de réduction

Dinka Jester Classic : 30 % de réduction

Överflöd Zeno : 30 % de réduction

Militaire Mammoth Patriot – 30 % de réduction

Shinobi de Nagasaki : 30 % de réduction

Western Reever : 30 % de réduction

Enus Jubilee: 30% de réduction

Nous terminons avec les avantages de Prime Gaming; Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour avoir joué à tout moment cette semaine. De plus, si vous jouez avant le 7 décembre, vous recevrez un bonus de connexion unique de 500 000 GTA$ en tant que membre Prime Gaming. Les membres GTA+ recevront 500 000 $ GTA supplémentaires.

