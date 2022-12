Diario AS lance AS Gaming Club : concourez et gagnez une PS5 en jouant à des jeux vidéo sur PC et mobile

Diario AS, en collaboration avec Gameloft, a annoncé Club de jeu AS, un nouveau service gratuit qui comprend un catalogue de plus de 180 jeux et propose de nombreux défis aux joueurs les plus compétitifs. Le Web est accessible à la fois dans la version de bureau et dans les appareils mobiles, de sorte que les titres sont optimisés pour utiliser les écrans tactiles des terminaux. L’intention est de promouvoir le plaisir et la compétitivité avec des prix de la taille d’une PS5 ou d’un téléviseur 55 », entre autres surprises.

Le service, qui est déjà disponible, établit un classement qui se réinitialise mensuellement. De cette manière, les joueurs devront accomplir cinq missions quotidiennes et visiter le portail plusieurs jours consécutifs pour obtenir des récompenses et gravir des positions. Chaque mois, nous aurons de superbes prix pour le premier classé du classement. Au cours de ce mois de décembre, vous pouvez obtenir un chèque-cadeau Amazon.es de 25 euros.

Les joueurs qui terminent ces missions recevront des pièces qu’ils pourront utiliser en store pour acheter des cartes cadeaux (Amazon, Apple, Decathlon, Netflix, Twitch, Google Play ou Zalando), des abonnements à EL PAÍS ou des avatars. La boutique sera mise à jour de temps à autre pour répondre aux attentes des utilisateurs.

A l’occasion du lancement d’AS Gaming Club, un grand prix spécial a été dévoilé. Pendant un temps limité, les personnes intéressées pourront participer et accéder aux plus hautes positions d’un classement spécifique (différent du mensuel). Le premier classé remportera une PlayStation 5, un téléviseur 55 », FIFA 23, une carte avec 120 € de crédit PSN et un DualSense supplémentaire, une motivation supplémentaire pour commencer à essayer ce jeu et d’autres.

Comment participer et jouer gratuitement sur AS Gaming Club

Chaque joueur a un profil personnalisable, vous pouvez donc changer le nom et les avatars. Certains d’entre eux sont sélectionnables par défaut, mais il existe une option pour en acheter de nouveaux dans le store en utilisant votre solde de pièces.

Et comment ça se joue ? Tout ce que vous avez à faire est de choisir le jeu – correctement classé en genres -, cliquez sur « Jouer maintenant » et profitez-en. L’offre est large : jeux de sport, action, stratégie, aventure, casual, simulation, casual, familial, multijoueur, etc.

Pour jouer aux titres du Gaming Club, il est nécessaire d’avoir un compte Diario AS (GeriStation, Cadena SER ou EL PAÍS feront l’affaire, car il s’agit d’un système unifié). Si vous n’en avez pas, connectez-vous ou S’inscrire faire partie d’une grande communauté. Ensuite, suivez les étapes indiquées et remplissez les informations nécessaires. Une fois inscrit, vous pourrez commenter les nouvelles et l’expérience Club de jeu AS au maximum.