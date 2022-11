Ubisoft lance le dernier chapitre d’Assassin’s Creed Valhalla par surprise; maintenant disponible gratuitement

Le 6 décembre était marqué sur le calendrier, mais Ubisoft a barré cette date et décidé qu’il valait mieux ne pas, qu’il valait presque mieux lancer The Last Chapter par surprise. L’avis de mise à jour est déjà sorti, l’épilogue d’Eivor est disponible dans Assassin’s Creed Valhalla, une épopée viking se déroulant au 9ème siècle de nos jours. A travers ce contenu, le développeur entend refermer les franges qui étaient lâches.

« En raison d’un problème inattendu dans l’Animus, le contenu de la mise à jour finale d’Assassin’s Creed Valhalla est arrivé avant Ravensthorpe », publient-ils sur le compte Twitter officiel. « Nous espérons que vous apprécierez l’histoire de The Last Chapter of Eivor… et les surprises supplémentaires que nous vous réservons avant la fin de 2022. » Que va-t-il nous attendre pour ce coucher de soleil de l’année ?

Roshan fait ses débuts dans Assassin’s Creed Valhalla

Dans le cadre de la mise à jour finale d’Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft a annoncé une histoire gratuite dans laquelle nous rencontrerons Roshan de Mirage, le prochain titre de la saga. Qui est ce mystérieux personnage ? Ce qui est certain, c’est qu’elle est le mentor de Basim, le Maître Assassin qui rencontre l’homme en tant que jeune voleur et l’introduit dans la Confrérie des Assassins. Jouée par la célèbre actrice Shohreh Aghdashloo, son influence sur Basim sera remarquable :

« Elle va être le mentor de Basim et vous la verrez très tôt dans le match. C’est elle qui intégrera Basim dans l’Ordre du Caché, elle sera avec le personnage jusqu’à la fin du titre », a déclaré Sarah Beauliau, directrice narrative d’Assassin’s Creed Mirage, dans une interview accordée à Netcost. « C’est une Assassine de 50 ans, nous voulions qu’elle soit une figure importante, quelqu’un qui serait respecté parmi les Invisibles. Elle a été le meilleur modèle d’Assassin chevronné.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia.

Source | Ubisoft