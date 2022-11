Assassin’s Creed Valhalla reçoit une histoire gratuite avec Roshan, du nouveau Assassin’s Creed Mirage

Roshan est le Maître Assassin qui présente Basim à l’Ordre des Assassins. Avant ses débuts dans Assassin’s Creed Mirage, le nouvel opus de la saga, les joueurs de Valhalla auront l’occasion de la rencontrer à travers les yeux d’Eivor. Ubisoft a annoncé une nouvelle histoire, c’est-à-dire une mission gratuite dans laquelle les deux personnages vont interagir pour atteindre leurs objectifs.

« Surpris! Roshan d’Assassin’s Creed Mirage fait une apparition dans Assassin’s Creed Valhalla avec notre dernière mise à jour. Eivor et Roshan collaborent sur Shared History, une nouvelle mission disponible dès maintenant », expliquent-ils sur le réseau social Twitter.

La fin de l’histoire d’Eivor

L’épilogue d’Assassin’s Creed Valhalla était prévu pour le 6 décembre, mais Ubisoft a avancé ses plans et a fini par sortir le dernier épisode par surprise, ainsi que la dernière mise à jour du jeu. Comme nous le disons, ce contenu servira d’épilogue au voyage d’Eivor, il y aura donc une réponse à certaines des questions qui se posaient encore.

Assassin’s Creed Valhalla est sorti en novembre 2020 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia. Développée par Ubisoft Montréal, la société française a établi une roadmap post-lancement d’un an, mais a finalement décidé de la prolonger d’une deuxième année supplémentaire.

Mettant le point final dans l’histoire d’Eivor, le suivant est Assassin’s Creed Mirage, dont la fenêtre de sortie est 2023 sur les consoles de nouvelle et précédente génération, ainsi que sur PC. Le projet est initialement né comme une extension pour Valhalla, qui est rapidement devenu un jeu vidéo autonome. Le lien est son protagoniste, Basim, personnage clé de l’épopée viking d’Eivor. Nous vivrons son arrivée dans la Confrérie et son évolution au sein de l’organisation jusqu’à atteindre le rang de Maître.

Source | Ubisoft