L’acteur Hugh Jackman (Wolverine) a refusé d’être James Bond pour cette raison

Hugh Jackman, le célèbre acteur qui incarne Wolverine depuis plus de deux décennies et qui va bientôt répéter son rôle fétiche dans le prometteur Deadpool 3, aurait pu être James Bond au cinéma, le célèbre agent celluloïd 007, bien qu’il ait finalement refusé le rôle pour une raison précise. C’est ce qu’a expliqué l’interprète dans une récente interview accordée au média IndieWire dans laquelle il revient sur sa longue carrière au cinéma.

Le dilemme entre James Bond et Wolverine par Hugh Jackman

Ainsi, et après la célèbre première de X-Men en 2000, Hugh Jackman a commencé à devenir vraiment célèbre pour son rôle de Wolverine, un personnage qui a cloué à la fois en termes d’interprétation et d’apparence. Pour cette raison, l’acteur australien a reçu de nombreuses propositions d’Hollywood pour jouer toutes sortes de rôles, mais tous pour des films d’action : « Je ne voulais pas toujours faire la même chose. Vous savez, reprendre le rôle de star d’action : ça, cet archétype était le pain et le beurre de beaucoup de films américains. Un groupe de gars héroïques dans des situations difficiles », explique Jackman.

Et à ce moment-là, les producteurs de la franchise James Bond ont semblé lui offrir le rôle principal dans le prochain Casino Royale, qui représentait les débuts d’un nouvel acteur en tant que James Bond après le départ de Pierce Brosnan quelques années plus tôt et qui est finalement tombé dans entre les mains de Daniel Craig : « J’ai regardé l’offre et j’ai pensé : ‘Si je fais ça et Wolverine, je n’aurai pas le temps de faire autre chose.’ Il est clair que je suis plus intéressé à jouer des gens qui sortent des sentiers battus », reconnaît Jackman, privilégiant son interprétation en tant que mutant grincheux de Marvel.

Et c’est que le contrat pour devenir le nouveau James Bond impliquait de signer pour plusieurs films et d’avoir beaucoup moins de temps libre, d’autant plus s’il continuait à être Wolverine au cinéma, comme cela a fini par se produire pendant tant d’années. En laissant James Bond derrière lui, Jackman a eu le temps de diversifier davantage sa carrière au cours des deux dernières décennies.

Pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle concernant le nouveau James Bond après la fermeture de la scène de Daniel Craig en tant que 007.

Source | Indiewire