Ubisoft décrit la structure de l’épilogue gratuit d’Assassin’s Creed Valhalla

Tout a un début et une fin, et celui d’Assassin’s Creed Valhalla se profile déjà à l’horizon. Le titre développé par Ubisoft Montréal a été mis en vente en novembre 2020, mais depuis son lancement, il s’est enrichi d’une multitude d’améliorations et de mises à jour de contenu, gratuites et payantes. Maintenant, deux ans plus tard, Eivor se prépare à terminer son voyage. Sur les réseaux sociaux, la société française a fourni de petits détails sur la structure de The Last Episode.

L’épilogue d’Eivor arrivera en tant que DLC gratuit, à travers un nouvel arc narratif qui tentera de répondre à certaines questions pressantes qui n’ont pas encore été résolues. « The Last Episode est un épilogue narratif gratuit », soulignent-ils sur Twitter. « Trouvez et synchronisez les cinq fragments de mémoire », poursuivent-ils. Selon Ubisoft, ces histoires offriront « de nouvelles perspectives » pour « finaliser la légende d’Eivor ».

Le dernier épisode peut être téléchargé à partir du 6 décembre.

Conditions requises pour accéder au dernier épisode

Pour profiter de l’épilogue, vous devrez avoir satisfait à certaines exigences. Le premier d’entre eux est d’avoir terminé l’histoire principale après avoir prêté allégeance à tous les territoires d’Angleterre. De plus, il faudra avoir terminé les deux arcs narratifs mythologiques, celui d’Asgard et celui de Jotunheim. Atteignez le niveau 5 de la colonie et construisez la caserne Jimsviking. Enfin, il est indispensable d’assassiner tous les membres de l’Ordre des Anciens et de découvrir l’identité du Grand Maître.

Assassin’s Creed Valhalla, disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia, s’enrichit de trois extensions payantes (The Wrath of the Druids, The Siege of Paris et The Dawn of Ragnarök) , qui ne sont pas nécessaires pour accéder à The Last Episode.

Le prochain titre de la saga de la saga est Assassin’s Creed Mirage, un jeu vidéo qui racontera l’histoire de Basim, l’un des personnages clés de Valhalla.

