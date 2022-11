Les créateurs de Witcher prévoient plus de projets transmédia après Cyberpunk : Edgerunners

Le triomphe de l’anime Cyberpunk: Edgerunners sur Netflix n’est pas passé inaperçu par CD Projekt RED. Le studio derrière The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077 est plus que disposé à continuer à explorer l’univers transmédia. Lors d’une réunion d’investisseurs, ils ont demandé au studio s’ils comptaient travailler sur une deuxième saison d’Edgerunners, ce à quoi ils ont répondu comme suit :

« Nous n’allons confirmer aucun plan concret pour une deuxième saison d’Edgerunners », ni aucun autre projet « en particulier », a déclaré Michał Nowakowski, vice-président du développement commercial.

Cependant, il a fait allusion à l’intérêt de l’étude de continuer à étendre ses licences par d’autres moyens. « Nous avons soif de faire plus dans le [espacio] transmédia, qu’il s’agisse d’animation visuelle linéaire ou d’action en direct. Ces plans n’ont pas changé, alors quand nous serons prêts, vous pouvez vous attendre à d’autres annonces à cet effet de notre part. »

La renaissance de CD Projekt RED ?

Après le revers causé par le lancement raté de Cyberpunk 2077, le studio polonais a concentré ses efforts pour peaufiner le produit au maximum. Une fois cet objectif atteint, les développeurs se tournent vers l’avenir, qui commence avec la version nouvelle génération de The Witcher 3, dont la sortie est prévue le 14 décembre. Plus tard en 2023, l’extension Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty fera ses débuts.

Dans la perspective des années à venir, CD Projekt RED prévoit une nouvelle trilogie The Witcher, le remake du premier jeu, un autre projet supplémentaire dans l’univers du sorceleur et la suite de Cyberpunk 2077, connu sous le nom de code Orion.

Cyberpunk 2077 est sorti à l’origine sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia, bien que le studio ait publié une version native pour Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 plus tard. Les mises à jour et améliorations à venir, ainsi que les extensions, ne seront disponibles que sur la nouvelle génération de consoles et sur celles compatibles.

Source | VGC