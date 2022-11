Les Xokas chargent Irene Montero et promettent d’agir : "Mettez-vous au travail et arrêtez de gaspiller de l’argent"

La nouvelle annonce du ministère de l’Égalité consiste en trois cas de violence sexiste que beaucoup de gens ont compris comme des références voilées à El Xokas, Pablo Motos et Rubén Castro. La campagne commence par un streamer parlant à la caméra d’un certain de ses amis qui ne boit pas quand il sort à une fête parce que c’est comme ça qu’il se retrouve avec des filles très ivres, une intervention controversée similaire à celle qui a éclaboussé le streamer il y a quelques mois. Cela continue avec un présentateur de fin de soirée demandant à son invitée si elle porte des sous-vêtements sexy quand elle dort, la même question qu’Elsa Pataky s’est posée en son temps depuis El Hormiguero. Et cela se termine par les chants de support de plusieurs fans d’une équipe de football à un joueur reconnu coupable d’avoir frappé sa petite amie.

Eh bien, El Xokas a repris l’allusion et a dédié une longue réponse à Irene Montero, ministre de l’Égalité. « Ce serait très bien, si possible, que notre argent public, celui que nous générons dans des entreprises privées et versons au Gouvernement pour que le pays s’améliore, ce serait très bien si vous l’utilisiez pour des choses importantes et non pour faire des annonces de dizaines de milliers d’euros pour calomnier des gens qui défendent la même chose que vous, mais de la bonne manière », commence par dire le streamer.

« Ce serait aussi bien si vous utilisiez cet argent pour appliquer des lois qui ne mettent pas les violeurs en prison. La prochaine fois, utilisez cet argent pour appliquer les lois de la bonne manière. Utilisez-le bien et ne faites pas ce genre de pantomime. Je Je ne parle jamais du gouvernement. Je ne parle jamais de politique dans mes discours parce que je pense que c’est quelque chose qui divise et parce que j’ai voté pour la gauche et la droite. Je me considère comme une personne à la fois conservatrice et progressiste, mais, vraiment , tu me fais perdre la foi. Mets-toi au travail et arrête de gaspiller l’argent public.

Enfin, le streamer conclut : « Cette publicité a été payée par moi et tous les contributeurs qui sont ici. Et c’est vraiment dommage. Les mesures que je vais prendre sont quelque chose de privé. J’espère que ce genre de choses se terminera bientôt parce que vraiment Utiliser l’argent public pour cela me semble vraiment regrettable. C’est complètement pathétique. J’espère qu’un jour vous vous rendrez compte de tout le mal que vous faites au féminisme et à l’égalité. Le mal que vous faites à tant de femmes à qui vous bouffez la merde. . C’est horrible que tu aies une position au pouvoir. Saint Dieu de ma vie. »