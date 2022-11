Un mythe de la bande dessinée érotique demande 44 000 millions de dollars à Elon Musk pour avoir utilisé une autre image sans autorisation

L’être humain est le seul animal qui trébuche deux fois avec la même pierre. Dites ça à Elon Musk, qu’ils menacent de dénoncer pour avoir utilisé une image sans autorisation… neuf jours seulement après avoir mangé une autre plainte pour la même chose. Si il y a une semaine c’était le mangaka Kentaro Sato qui tenait Musk pour responsable, c’est désormais au tour d’un mythe de la BD érotique, Milo Manara. Ces derniers jours, un meme qui utilise une image de l’auteur comme modèle est devenu viral et Musk n’a pas hésité à l’adapter à ses intérêts personnels pour partager une blague de son compte personnel.

L’homme d’affaires est comme s’il ne se souciait pas de marcher sur une flaque d’eau après l’autre. Peut-être qu’Oscar Wilde avait raison : « Il n’y a qu’une seule chose au monde pire que d’en parler, c’est de ne pas en parler. » Non content des polémiques entourant les licenciements massifs de Twitter et la possible fermeture du réseau social, Musk a également annoncé ces jours-ci que la plateforme allait lever l’interdiction de Donald Trump et rendre son compte à l’ancien président des États-Unis. C’est précisément de cela qu’il s’agit dans le mème pour lequel il pourrait faire face à une autre plainte. Jugez par vous-même.

Le procès de Milo Manara

Lorsque la situation a été portée à l’attention de Milo Manara, le propriétaire de l’image, il a partagé un post sur ses réseaux sociaux dans lequel il écrit ce qui suit : « Je veux qu’Elon Musk soit obligé de tweeter mille fois : « Je ne retourner utiliser les dessins de Milo Manara sans autorisation. Je n’utiliserai plus jamais les dessins de Milo Manara sans autorisation. Je n’utiliserai plus jamais… » Et si je le poursuivais en justice et lui demandais 44 milliards de dollars de dédommagement ? Alors je pourrais racheter Twitter et le rendre aux gens et laisser quelqu’un d’autre le gérer ! » À quel point le dessinateur sera-t-il sérieux ? Elon supprimera-t-il son message pour prévenir ?