Assassin’s Creed Valhalla marque le retour d’Ubisoft sur Steam

Ubisoft revient sur Steam. Quatre ans après avoir dit au revoir à la plate-forme, la société a décidé de revenir sur sa décision, de sorte que les jeux PC ne seront plus exclusifs à Ubisoft Connect et Epic Games Store. Le premier à arriver sera Assassin’s Creed Valhalla, prévu pour le 6 décembre. Cependant, il ne sera pas le seul à faire ses débuts. Anno 1800 et Roller Champions feront de même à une date encore à confirmer.

« Nous évaluons constamment la sortie de nos jeux auprès de différents publics, où qu’ils se trouvent, tout en fournissant un écosystème de joueurs constant via Ubisoft Connect », a déclaré un représentant d’Ubisoft à Eurogamer. « Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 et Roller Champions font partie des titres Ubisoft qui sortent sur Steam. »

Le dernier épisode, Eivor dit au revoir

En novembre 2020, Ubisoft a publié Assassin’s Creed Valhalla pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Depuis, le studio montréalais et d’autres développeurs de l’entreprise française se chargent d’alimenter le produit de plus en plus de contenu. Après une roadmap qui a duré deux ans, Eivor fera ses adieux le 6 décembre, lors de la sortie du DLC gratuit The Last Episode.

Cet épilogue conclura l’histoire du personnage et inclura également une mise à jour finale, qui n’ajoutera pas le mode New Game+ attendu, mais permettra au personnage de porter la cagoule à tout moment. Ce changement n’est que cosmétique, car il n’affectera en rien le gameplay.

Le prochain titre de la saga s’intitule Assassin’s Creed Mirage et il sortira en 2023. Il s’agit d’un spin-off de Valhalla, qui mettra en vedette Basim en tant que protagoniste, bien que l’aventure soit plus linéaire, plus dans le style du classiques.

