Assassin’s Creed Valhalla annonce la date de son dernier DLC gratuit ; ne mettra plus à jour

Le dernier chapitre clôturera l’histoire viking d’Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla. L’épilogue, qui sortira en DLC gratuit sur toutes les plateformes, sortira le 6 décembre, comme l’a confirmé Ubisoft via le site officiel. De plus, elle sera accompagnée de la mise à jour 1.6.2, qui mettra fin aux deux années de support post-lancement. « Cet épilogue clôturera certaines des histoires développées tout au long du jeu et servira à dire au revoir au temps que vous avez passé au sein du clan Raven. »

Afin de profiter du contenu, une série d’exigences doivent être remplies, que la société française a déjà énumérées :

Terminez l’histoire principale en jurant allégeance à tous les territoires d’Angleterre.

Terminez les arcs narratifs mythologiques d’Asgard et de Jotunheim.

Atteignez le niveau 5 de la colonie et construisez la caserne de Jomsviking.

Éliminez toutes les cibles de l’Ordre des Anciens et découvrez qui est leur chef.

Plus de nouvelles : le capot en tout temps

C’est un choix cosmétique qui n’affecte pas le gameplay, mais la dernière mise à jour permettra à Eivor de porter la cagoule, l’un des symboles de la Confrérie, à tout moment.

Malgré les appels forts de la communauté pour un mode New Game+, Ubisoft a reconnu ne pas avoir été en mesure d’implémenter cette fonctionnalité. « Lorsque nous faisions des recherches sur l’implémentation de New Game +, nous avons réalisé que la profondeur du jeu offrait des options limitées lorsqu’il s’agissait de rendre sa rejouabilité unique et enrichissante. » Ils sont conscients que cette nouvelle peut être décevante, mais ils espèrent que le contenu supplémentaire a été gratifiant pour les fans.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Situé au IXe siècle, le joueur incarne Eivor, un chef viking qui se bat pour la survie de son clan.

