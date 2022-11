GTA Online : coups à Cayo Perico, statue de panthère et toute l’actu du 17 au 23 novembre

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité de GTA Online, le populaire mode multijoueur de GTA V, cette fois avec un nouvel événement à Cayo Perico, avec une remise de 50% sur sa préparation. De plus, vous pouvez vous procurer la statue de la panthère jusqu’au 21 novembre, pas facile à réaliser. De plus, la série Cayo Perico offre le double des récompenses, et il y a aussi des bonus supplémentaires pour découvrir des caches cachées dans le sud de San Andreas. Et si vous répétez les succès de Prison Break et Seed Funding, vous obtiendrez le double du butin en finale jusqu’au 21 novembre.

Toute l’actualité de GTA Online et bien plus encore

Poursuite des récompenses GTA$ et RP doublées cette semaine sur les missions de préparation/préliminaires pour les braquages ​​originaux et le braquage de la fin du monde ; Ceux qui réussiront à terminer toutes les finales de braquage avant le 24 novembre recevront également 2 000 000 GTA$. Les courses casse-cou proposent également des GTA$ et RP doublés jusqu’au 21 novembre.

Et si vous parvenez à vous échapper après avoir terminé la finale de Golpe a Cayo Perico, vous recevrez le maillot cubain Sinsimito, très difficile à trouver. Ceux qui terminent la finale de Cayo Perico Heist avec le véhicule d’approche Velum recevront le chapeau Strickler, qui sera ajouté à leur garde-robe d’ici le 2 décembre. Et juste pour vous connecter jusqu’au 21 novembre, vous recevrez le t-shirt Knuckles et le t-shirt Baseball Bat pour commémorer le 25e anniversaire de Grand Theft Auto Online.

Passons aux véhicules; Chez le Concessionnaire Premium Luxury Automobile vous trouverez :

Un Grotti Brioso 300 noir classique avec le pont White Stripes (30 % de réduction).

Un bronze métallisé Annis Savestra (-30%).

Le Maibatsu Manchez Scout, qui combine les couleurs vert citron mat et vert avec la couverture Arena des années 90 (30% de réduction).

L’Överflöd Entity XF en Torino Red (30 % de réduction).

Une Declasse Vamos peinte en violet métallisé, violet criard nacré et noir mat avec la housse Est-ce vraiment sûr ? (30% de réduction).

En revanche, la concession Luxury Autos propose la Grotti Itali RSX (30% de remise) et l’Överflöd Imorgon (30% de remise). Gagnez la roue de la fortune de cette semaine au Diamond Casino & Resort dans un tout nouveau Gallivanter Baller ST, tandis que sur la piste d’essai Car Meet, vous pouvez tester le Declasse Hotring Sable, le Vapid Peyote Gasser et le Vulcar Nebula Turbo (30 % de réduction), comme ainsi que tester leurs limites dans les émeutes et les contre-la-montre. Et ceux qui terminent dans les trois premières positions pendant trois jours consécutifs remporteront un Lampadati Tropos Rallye ultra-rapide.

D’autres remises arrivent sur GTA Online avec le fusil de l’armée et le fusil de combat à 30 % de réduction chez Ammu-Nation, tandis que les chemises de soirée à manches courtes sont à 30 % de réduction dans les stores de vêtements de la ville. D’autre part, le sous-marin Kosatka et toutes ses améliorations et mods sont 35 % moins chers cette semaine, et il existe également des offres sur une large sélection de véhicules :

Överflöd Entity XF : 30 % de réduction

Annis Savestra : 30 % de réduction

Declasse Let’s go : 30% de réduction

Grotti Brioso 300 : 30 % de réduction

Maibatsu Manchez Scout : 30 % de réduction

Declasse Hotring Sable : 30 % de réduction

Vulcar Nebula Turbo – 30 % de réduction

Western Company Stealthy Annihilator – 30% de réduction

Moineau : 30 % de remise

Vapid Winky : 30 % de réduction

Mammoth Squaddie : 30 % de réduction

Dinka Verus : 30 % de réduction

HVY Vétir : 25 % de réduction

Shitzu Longfin : 15 % de réduction

Les membres GTA+ peuvent tirer le meilleur parti de l’événement Heists en réclamant un hélicoptère Buckingham SuperVolito et une suite Penthouse Eclipse Towers 1, entre autres :

50 % de GTA$ supplémentaires sur les versions des braquages ​​originaux

Gilets tactiques et casques pare-balles gratuits

Double réputation dans toutes les courses LS Car Meet

Avantages supplémentaires pour les membres

Enfin, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 125 000 GTA$ juste pour jouer à tout moment cette semaine, ainsi qu’un bonus de connexion de 500 000 GTA$ pour jouer à tout moment entre le 3 novembre et le 7 décembre et être un Prime Gaming. membre. De plus, les membres GTA+ recevront 500 000 $ GTA supplémentaires.

Source | jeux de rock star