Phil Spencer pensait que le réalisme de Flight Simulator n’était « pas possible », c’était en temps réel

Microsoft Flight Simulator, la última entrega de una legendaria saga de simulación de vuelo que celebra estos días su 40 aniversario con una generosa actualización gratuita con un brutal easter egg incluido, fue demasiado bueno a nivel visual para el mandamás de Xbox en el momento de presentarle le projet. Au point que Phil Spencer croyait qu’il n’y avait « aucun moyen » que cela fonctionnait en temps réel, puisqu’il pensait qu’on lui avait montré une vidéo de vol réelle. C’est ainsi que le portail VGC le recueille après avoir interviewé les membres d’Asobo Studio, responsables de ce nouvel opus de Flight Simulator.

Asobo Studio a surpris un Phil Spencer incrédule

Ainsi, le directeur de Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, raconte comment le projet a été présenté à Phil Spencer il y a des années, montrant le jeu tournant en temps réel et donnant lieu à l’anecdote suivante : « Quand j’ai présenté le jeu pour la première fois, La première démo que j’ai montrée à Phil était Seattle en 3D. J’ai survolé le campus de Microsoft, littéralement, le bâtiment dans lequel nous étions assis en train de parler, et il a dit : « Pourquoi me montrez-vous une vidéo de Seattle ? » Alors j’ai su que j’avais retenu son attention », raconte le responsable de Microsoft Flight Simulator.

Xbox Phil Spencer

Bien sûr, le réalisme visuel atteint par le dernier opus de Flight Simulator est écrasant ; C’est pourquoi lorsque Neumann a assuré qu’il tournait en temps réel, Phil Spencer a répondu par un retentissant « no way », se montrant totalement sceptique à ceux qui voyaient ses yeux. À partir de ce moment, le nouveau Flight Simulator a eu les mains libres pour conclure son développement et arriver sur le marché avec un potentiel technologique qui continue de surprendre les locaux et les étrangers.

À l’occasion du 40e anniversaire de Flight Simulator, on peut déjà profiter des quatre premiers volets de la saga à travers le cockpit de l’un des avions de l’actuel Microsoft Flight Simulator, ainsi que de nouveaux avions, aéroports et plus encore.

