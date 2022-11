Le soldat de l’hiver a déjà rendez-vous dans Marvel’s Avengers avec de nouvelles missions et bien plus encore

Le soldat de l’hiver, l’alter ego de Bucky Barnes dans Marvel, a déjà une date pour son arrivée dans Marvel’s Avengers, le jeu vidéo Crystal Dynamics et Square Enix basé sur une franchise de super-héros aussi populaire. Ainsi, après l’incorporation de Jane Foster (alias Mighty Thor) dans le jeu, vient maintenant le tour de Winter Soldier en tant que nouveau personnage jouable avec une bonne poignée de missions et son propre arbre de compétences. Tout cela à travers la nouvelle mise à jour 2.7 du jeu à partir du 29 novembre 2022.

Winter Soldier fait irruption dans Marvel’s Avengers avec force

Ainsi, et grâce à la page du blog de développement de jeux vidéo, ses créateurs ont partagé les premières fonctionnalités du soldat de l’hiver dans le jeu vidéo Avengers, un personnage qui aura son propre arbre de compétences déblocable grâce à des points d’expérience et des progrès. D’autre part, son intrigue se concentrera sur l’objectif d’oublier les traumatismes de son passé de meurtrier avec d’autres Avengers.

Le prix pour avoir terminé votre ensemble de missions sera votre tenue la plus emblématique. De plus, il a été confirmé que le personnage sera exprimé par l’acteur et chanteur Scott Porter. Mais le soldat de l’hiver ne vient pas seulement dans Marvel’s Avengers, la mise à jour 2.7 ajoutera également une nouvelle menace de niveau Omega dans le laboratoire AIM, avec un MODOK qui a réussi à revenir à la vie pour continuer à faire des ravages.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle mise à jour de Marvel’s Avengers, 2.7, sur le nouveau personnage du Soldat de l’Hiver -dont on attendra bientôt un premier gameplay- et sur l’avenir du jeu, n’hésitez pas à vous rendre sur la page officielle notes du titre via son site Web de développement officiel.

Marvel’s Avengers est disponible pour PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S et Stadia, mais pas pour longtemps pour la plate-forme Google.

Source | Square Enix