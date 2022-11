Le réalisateur d’Indiana Jones 5 confirme si Indy sera remplacé ou non après avoir filtré les rumeurs

En attendant de profiter de la première bande-annonce d’Indiana Jones 5 -ou Indiana Jones, puisqu’il semble que le cinquième et dernier volet d’Indy s’appellera au cinéma- et uniquement avec une image officielle purement « Indiana Jones », la polémique et la controverse a déjà atteint le film avec Harrison Ford et réalisé par James Mangold. Tout cela à la suite d’un courant critique sur les réseaux sociaux dû à la présence de l’actrice Phoebe Waller-Bridge, pour beaucoup celle qui sera la remplaçante d’Indy, et quelques passes préliminaires qui n’auraient pas été bien accueillies par l’épreuve. public, ce qui a déclenché la rumeur sur les reshoots, les fins « atroces » ou les supposés substituts d’Indiana Jones. Maintenant, son directeur a pris des mesures à ce sujet et a parlé – ou plutôt écrit – via Twitter.

« Personne ne remplacera jamais Indiana Jones »

Et c’est que selon plusieurs initiés et sources proches de la production, des projections tests auraient déjà eu lieu pour contraster l’opinion de certains téléspectateurs, obtenant des résultats désastreux dans les sondages. Cela aurait rendu la direction de Disney très nerveuse, ordonnant ainsi des reprises pour essayer de réparer jusqu’à « six fins différentes » dans lesquelles Phoebe Waller-Bridge « finit par mettre son chapeau ». [de Indiana Jones] dans chacun d’eux », ce qui aurait grandement bouleversé le public.

James Mangold n’a pas tardé à dire le sien à travers les réseaux sociaux, confirmant catégoriquement qu' »il n’y a eu aucun dépistage du tout » et démentant tous ces mensonges qui circulent sur Internet et que beaucoup tiennent pour vrais. A todo ello, un usuario de Twitter contradice el director, a lo que Mangold añade con cierta ironía: “Bueno, Paulo, es tu decisión a quién creer, a un troll anónimo llamado ‘basement dweller’ o ‘doomcock’ o al director de le film. Personne ne remplacera jamais Indiana Jones. Dans aucun script. Dans aucun montage. Cela n’a jamais été envisagé. »

Así de contundente se ha mostrado el cineasta a poco más de medio año para el estreno de Indiana Jones 5 en cines, previsto para el 30 de junio de 2022, momento en el que Harrison Ford dirá ‘adiós’ a uno de sus personajes más legendarios du cinema.

Source | Le Direct