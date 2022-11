Megan Fox et Machine Gun Kelly surprennent avec leur spectaculaire cosplay de Zelda et Link

Megan Fox, la célèbre actrice devenue populaire grâce à son rôle dans Transformers et qui a participé à de nombreux autres films, a partagé un cosplay spectaculaire en princesse Zelda avec la chanteuse Machine Gun Kelly, sa compagne, déguisée en Link -malgré certains qu’une autre licence comme l’épée. Cela a été publié par les deux via le compte Instagram officiel de l’actrice, partageant plusieurs photographies que vous pouvez voir ci-dessous.

Voici comment Megan Fox et Machine Gun Kelly ressemblent à Zelda et Link

« Après cela, j’ai sérieusement envisagé de modifier les oreilles des elfes. Grimes préviens-moi si tu trouves quelqu’un », plaisante l’actrice à côté de ses photographies en Zelda, citant le chanteur Grimes. Bien sûr, l’apparence des deux est très voyante, en particulier celle de Megan Fox, avec une caractérisation beaucoup plus élaborée que celle de son partenaire, tant en robe qu’en maquillage.

Megan Fox regresará pronto a la pantalla grande tras permanecer alejada estos últimos años de los grandes blockbusters, para así formar parte del amplio reparto de Los Mercenarios 4 junto a Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Andy García o 50 Cent, entre autres. Et malgré le fait que pour l’instant on sait peu de choses sur le retour des héros d’action des années 80 et 90, il est certain que Megan Fox jouera dans plusieurs scènes d’action au rythme effréné dans un film qui n’arrivera qu’en septembre 2023.

Probablement avant de pouvoir voir Megan Fox dans le film d’action Johnny & Clyde avec Tyson Ritter, une histoire mettant en scène deux amants qui prennent leur amour à la folie et déclenchent une vague de crimes sans précédent, dans le but de frapper un grand coup dans un casino florissant. par la patronne du crime Alana et son acolyte démoniaque.

