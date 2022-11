Remedy annonce Control 2, la suite de son jeu mystère d’action-aventure primé

C’était pris pour acquis, mais maintenant c’est devenu officiel. Remedy Entertainment a annoncé un nouvel accord avec 505 Games pour co-développer et co-publier Control 2, anciennement connu sous le nom de code Heron. Il s’agit d’une suite du titre original pour PS4, Xbox One et PC, qui est également sorti plus tard sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Grâce à une déclaration sur son site Web, le développeur a partagé les premières ébauches du projet, bien qu’ils n’offrent pas de détails spécifiques ni ne confirment les plates-formes.

Mikael Kasurinen, réalisateur de la saga Control, a indiqué que le projet en est encore aux premiers stades de développement, bien qu’il ait souligné que l’attente en vaudra la peine : « Avec Control, nous sautons dans l’inconnu. Nous voulions créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce qui était attendu, un monde pas comme les autres. Merci au public d’avoir fait de Control un succès », a-t-il célébré.

« Avec Control 2, nous ferons un pas de plus vers l’inconnu. Ce sera un voyage inattendu qui prendra du temps, mais pour être clair, c’est le projet le plus excitant sur lequel j’ai jamais travaillé. Il n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais l’attente en vaudra la peine. »

Jesse Faden, un pas vers le mystérieux

Lorsque Jesse Faden arrive au siège du Federal Bureau of Control, il le fait sur la piste de son frère disparu. Alors qu’elle franchit les portes, elle découvre qu’elle a été nommée directrice de cette étrange organisation. Le bâtiment est en proie à des monstres, des êtres extraterrestres parasites qui ont pris le contrôle des lieux et qui dominent l’esprit de nombreux employés de bureau. Utilisant ses pouvoirs de télékinésie, la toute nouvelle réalisatrice devra vaincre plusieurs ennemis et découvrir la vérité cachée.

Le contrôle est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. C’est un titre d’action à la troisième personne avec des touches d’action et des traces de metroidvania. Le travail de Remedy Entertainment, qui travaille également sur la suite d’Alan Wake, a été l’un des produits les plus loués et récompensés de 2019.

Vous pouvez lire l’analyse originale de Netcost ici, tandis que dans ce lien, nous analysons la version de nouvelle génération.

Source | Remède